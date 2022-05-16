Пять вопросов о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Главный: почему это не похоже на ситуацию с Украиной?

17 мая 2022 в 01:32 Размер текста - 17 +

Швеция и Финляндия 15 мая официально объявили о своем решении вступить в НАТО Фото: flogeljiri/depositphotos.com, стандартная лицензия Depositphotos.com статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО отличается от намерений Украины тем, что скандинавы делают это для обороны, не собираются размещать у себя ядерное оружие и не притесняют русских, объяснили URA.RU военные эксперты. По их словам, по этой причине президент Владимир Путин не будет начинать еще одну спецоперацию. Однако Россия не оставит решение Финляндии и Швеции без последствий. В чем разница между намерением Украины вступить в НАТО и случаем Финляндии со Швецией? Президент РФ Владимир Путин 16 мая заявил, что у России нет проблем с Финляндией или Швецией из-за вступления этих стран в НАТО. «Но расширение военной инфраструктуры [альянса] безусловно вызовет нашу реакцию», — отметил глава государства на саммите ОДКБ. Военный специалист Александр Широкорад считает, что возможность вступления Украины в НАТО была формальностью Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад в беседе с URA.RU объяснил причину такой реакции, отличной в сравнении с ситуацией на Украине. По его словам, обсуждение вступления Киева в НАТО было формальностью. «Это было уделом далекого будущего. Этот вопрос поднимался только затем, чтобы спровоцировать конфликт между Россией и Украиной», — уточнил он. В то же время вступление Швеции и Финляндии готовилось не первый год, дополняет его военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Восемь лет этого бесконечного ужаса, который был на Донбассе, подвиг к тому, чтобы состоялась специальная военная операция. В это время украинская армия субсидировалась НАТО. При этом Украина используется как прокси-натовская страна. А Финляндия со Швецией — западный мир, куда Украина не входит. Это достаточно продвинутые страны как в плане экономики, так и в остальном. Швеция и Финляндия имеют свой военно-промышленный комплекс. Многие виды вооружений (флот, бронетанковые войска) они готовят самостоятельно», — рассказал эксперт. Нужно ли проводить специальную военную операцию в Скандинавии? Полковник запаса РФ Андрей Кошкин уверен, что речи о специальной военной операции в Швеции или Финляндии не может быть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Речи о специальной военной операции в Швеции или Финляндии не может быть, уверен полковник запаса РФ, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «1300 км — это граница с Финляндией и Швецией, которые войдут в НАТО. Никакой агрессивности я не вижу от них. Но, конечно, размещение инфраструктуры НАТО вызовет ответную реакцию. В 2015 году мы обещали, что отведем на полторы тысячи километров свои войска. Мы это сделали. Теперь же их надо будет возвращать. Коротченко считает, что Финляндию и Швецию после вступления в НАТО можно будет сдержать Фото: miliman/pickupimage.com Незачем проводить спецоперацию там [в Скандинавии], если есть страны, которые ведут себя в информационном пространстве более развязано чем Финляндия и Швеция», — считает он. По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», полковника запаса Игоря Коротченко, Финляндию и Швецию после вступления в НАТО можно будет сдержать. «Мы будем сдерживать с опорой на тактический ядерный потенциал с готовностью его применить, если с территории этих стран будет малейшая угроза для наших интересов», — уточнил эксперт. Как в Швеции и Финляндии относятся к русским, есть ли там национализм? В Швеции и Финляндии нет русофобии Фото: Марина Молдавская © URA.RU Дандыкин утверждает, что в таком масштабе, как на Украине, в скандинавских странах русофобии и нацизма нет. С ним согласен Андрей Кошкин. «Нет публичных сведений или целенаправленной информации по поводу русофобии в Швеции или Финляндии. Это бы сразу высветилось, если бы подобное было, как это было в европейских государствах. Когда отправляли студентов из России, когда в школах проводили буллинг. Мы всегда считали, что это страны здравомыслия и придерживаясь нейтральной позиции они всегда проявляли добрососедские настроения и мы всегда решали с ними все вопросы, как с государствами, придерживающихся нейтрального статуса», — рассказал военный эксперт. Есть ли территориальные споры между Россией и скандинавскими странами? У России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией, тогда как Украина потенциально могла стать членом НАТО, отметил Дмитрий Песков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 мая, что у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. «В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента», — отметил представитель Кремля. Подберезкин в беседе с URA.RU уточнил, что у России нет ни территориальных, ни экономических, ни политических и тем более военных разногласий со скандинавскими странами. «Сотрудничество Советского Союза и Финляндии было образцовым в послевоенные годы. Оно было идеальным и выступало примером», — напомнил он. Реальна ли угроза ядерного удара со стороны Финляндии и Швеции? Вступление Финляндии и Швеции в НАТО грозит только тем, что там будет размещена военная инфраструктура Фото: miliman/pickupimage.com Правительство Швеции уже выступило с заявлением о нежелании размещать на своей территории ни ядерное оружие, ни военные базы НАТО в случае вступления страны в альянс. Об этом сообщила в интервью телеканалу SVT премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Широкорад считает, что разместить ядерное оружие на территории страны не позволят и местные жители. «Население будет категорически против как создания своего ядерного оружия, так и против размещения американского на территории Финляндии и Швеции. Потому что финны и шведы во всех войнах терпели поражения, а нейтралитет приносил им огромную выгоду и дивиденды», — рассказал Широкрад. Статья по теме Путин ждет новых союзников России Ядерной грозы со стороны Финляндии или Швеции нет, согласен директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. «К сожалению, вступление этих стран в НАТО может привести к тому, что там будет размещена [военная] инфраструктура. Например, аэродромы с самолетами пятого поколения, которые могут наносить упреждающие удары. Это может появиться после вступления в НАТО. Но я не думаю, что ядерное оружие появится там», — резюмировал он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Вступление Финляндии и Швеции в состав НАТО отличается от намерений Украины тем, что скандинавы делают это для обороны, не собираются размещать у себя ядерное оружие и не притесняют русских, объяснили URA.RU военные эксперты. По их словам, по этой причине президент Владимир Путин не будет начинать еще одну спецоперацию. Однако Россия не оставит решение Финляндии и Швеции без последствий. В чем разница между намерением Украины вступить в НАТО и случаем Финляндии со Швецией? Президент РФ Владимир Путин 16 мая заявил, что у России нет проблем с Финляндией или Швецией из-за вступления этих стран в НАТО. «Но расширение военной инфраструктуры [альянса] безусловно вызовет нашу реакцию», — отметил глава государства на саммите ОДКБ. Военный специалист, публицист, историк Александр Широкорад в беседе с URA.RU объяснил причину такой реакции, отличной в сравнении с ситуацией на Украине. По его словам, обсуждение вступления Киева в НАТО было формальностью. «Это было уделом далекого будущего. Этот вопрос поднимался только затем, чтобы спровоцировать конфликт между Россией и Украиной», — уточнил он. В то же время вступление Швеции и Финляндии готовилось не первый год, дополняет его военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Восемь лет этого бесконечного ужаса, который был на Донбассе, подвиг к тому, чтобы состоялась специальная военная операция. В это время украинская армия субсидировалась НАТО. При этом Украина используется как прокси-натовская страна. А Финляндия со Швецией — западный мир, куда Украина не входит. Это достаточно продвинутые страны как в плане экономики, так и в остальном. Швеция и Финляндия имеют свой военно-промышленный комплекс. Многие виды вооружений (флот, бронетанковые войска) они готовят самостоятельно», — рассказал эксперт. Нужно ли проводить специальную военную операцию в Скандинавии? Речи о специальной военной операции в Швеции или Финляндии не может быть, уверен полковник запаса РФ, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. «1300 км — это граница с Финляндией и Швецией, которые войдут в НАТО. Никакой агрессивности я не вижу от них. Но, конечно, размещение инфраструктуры НАТО вызовет ответную реакцию. В 2015 году мы обещали, что отведем на полторы тысячи километров свои войска. Мы это сделали. Теперь же их надо будет возвращать. Незачем проводить спецоперацию там [в Скандинавии], если есть страны, которые ведут себя в информационном пространстве более развязано чем Финляндия и Швеция», — считает он. По словам главного редактора журнала «Национальная оборона», полковника запаса Игоря Коротченко, Финляндию и Швецию после вступления в НАТО можно будет сдержать. «Мы будем сдерживать с опорой на тактический ядерный потенциал с готовностью его применить, если с территории этих стран будет малейшая угроза для наших интересов», — уточнил эксперт. Как в Швеции и Финляндии относятся к русским, есть ли там национализм? Дандыкин утверждает, что в таком масштабе, как на Украине, в скандинавских странах русофобии и нацизма нет. С ним согласен Андрей Кошкин. «Нет публичных сведений или целенаправленной информации по поводу русофобии в Швеции или Финляндии. Это бы сразу высветилось, если бы подобное было, как это было в европейских государствах. Когда отправляли студентов из России, когда в школах проводили буллинг. Мы всегда считали, что это страны здравомыслия и придерживаясь нейтральной позиции они всегда проявляли добрососедские настроения и мы всегда решали с ними все вопросы, как с государствами, придерживающихся нейтрального статуса», — рассказал военный эксперт. Есть ли территориальные споры между Россией и скандинавскими странами? Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 16 мая, что у России нет территориальных споров ни с Финляндией, ни со Швецией. «В то время как Украина потенциально могла стать членом НАТО, и тогда у России бы возник территориальный спор с государством в альянсе, что несет огромные риски для всего континента», — отметил представитель Кремля. Подберезкин в беседе с URA.RU уточнил, что у России нет ни территориальных, ни экономических, ни политических и тем более военных разногласий со скандинавскими странами. «Сотрудничество Советского Союза и Финляндии было образцовым в послевоенные годы. Оно было идеальным и выступало примером», — напомнил он. Реальна ли угроза ядерного удара со стороны Финляндии и Швеции? Правительство Швеции уже выступило с заявлением о нежелании размещать на своей территории ни ядерное оружие, ни военные базы НАТО в случае вступления страны в альянс. Об этом сообщила в интервью телеканалу SVT премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон. Широкорад считает, что разместить ядерное оружие на территории страны не позволят и местные жители. «Население будет категорически против как создания своего ядерного оружия, так и против размещения американского на территории Финляндии и Швеции. Потому что финны и шведы во всех войнах терпели поражения, а нейтралитет приносил им огромную выгоду и дивиденды», — рассказал Широкрад. Ядерной грозы со стороны Финляндии или Швеции нет, согласен директор Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор исторических наук Алексей Подберезкин. «К сожалению, вступление этих стран в НАТО может привести к тому, что там будет размещена [военная] инфраструктура. Например, аэродромы с самолетами пятого поколения, которые могут наносить упреждающие удары. Это может появиться после вступления в НАТО. Но я не думаю, что ядерное оружие появится там», — резюмировал он.