Песков раскрыл, почему вступает в споры с Кадыровым

Дмитрий Песков рассказал, что иногда критикует Рамзана Кадырова по-дружески Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о добрых отношениях с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Поэтому, как отмечает представитель Кремля, иногда они позволяют критиковать друг друга по-дружески.

«Мы с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым состоим в очень добрых отношениях и в ходе нашего общения иногда критикуем друг друга. По-дружески», — рассказал Песков во время выступления на открытии марафона «Новые горизонты» российского общества «Знание», трансляция которого ведется в социальных сетях общества «Знание».

Песков и Кадыров не раз критиковали высказывания друг друга. Так чеченский лидер удивился словам Пескова о патриотизме телеведущего Ивана Урганта, покинувшего Россию. Глава Чечни назвал «не созревшей» шкалу приоритетов Пескова, передает «Национальная служба новостей». Еще в 2020 году представитель Кремля не оценил высказывание Кадырова в адрес французского лидера Эммануэля Макрона, отметив, что главы российских субъектов не могут заниматься внешней политикой, напоминает RT. После этого Кадыров заявил, что готов уйти с должности.