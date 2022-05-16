В Кургане опубликовали список самых богатых директоров школ

Опубликованы данные по зарплате директоров курганских школ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрации Кургана опубликовала данные о средних заработных платах директоров школ. Информация о заработке руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений и предприятий размещена на официальном сайте мэрии.

В 2021 году больше всех заработала экс-директор гимназии №47 Ольга Баланчук. «Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Кургана „Гимназия № 47“, экс-директор Баланчук Ольга Васильевна. Среднемесячная заработная плата: 111 605 рублей», — указано в опубликованном документе.

На втором месте по средней заработной плате за прошлый год оказалась бывший руководитель школы №23 Татьяна Федорова. Ее доход составил 109 705 рублей. На третьем месте директор гимназии № 31 Наталья Древницкая со средним доходом в 92 919 рублей.

Ранее URA.RU писало, что курганская администрация опубликовала данные о средних заработных платах руководителей бюджетных учреждений за 2021 год. В прошлом году больше всех заработал директор Специализированного дорожного предприятия Иван Ситников.