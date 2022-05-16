Губернатор Шумков заявил о низком уровне безработицы

17 мая 2022 в 13:48 Размер текста - 17 +

В Курганской области один из самых низких уровней безработицы за последние годы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области в этом году один из самых низких уровней безработицы за последнее время. У многих работодателей, реализующих инвестиционные проекты и госзаказы, наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава региона Вадим Шумков. «Пока огромный запрос далеко не в полной мере может удовлетворяться за счет местных кадров. Диспропорция между реальным запросом на работников и теми, кто готов поработать, растет уже второй год. Поручил разбираться с этим вопросом и продолжать двигаться по переобучению кадров и корректировке образовательных программ для наших жителей и учащихся», — сказал Шумков. По словам главы региона, в этом году на переобучение, организацию временной занятости и проведение общественные работ уже выделено более 130 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области самые низкие зарплатные ожидания в стране. Курганцы при поиске работы рассчитывают на зарплату всего в 32 тысячи рублей. По данным Минфина, Росстата и Федерального казначейства, Курганская область заняла 75 место в социально-экономическом рейтинге регионов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Курганской области в этом году один из самых низких уровней безработицы за последнее время. У многих работодателей, реализующих инвестиционные проекты и госзаказы, наблюдается острая нехватка квалифицированных кадров. Об этом в своем telegram-канале сообщила глава региона Вадим Шумков. «Пока огромный запрос далеко не в полной мере может удовлетворяться за счет местных кадров. Диспропорция между реальным запросом на работников и теми, кто готов поработать, растет уже второй год. Поручил разбираться с этим вопросом и продолжать двигаться по переобучению кадров и корректировке образовательных программ для наших жителей и учащихся», — сказал Шумков. По словам главы региона, в этом году на переобучение, организацию временной занятости и проведение общественные работ уже выделено более 130 миллионов рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Курганской области самые низкие зарплатные ожидания в стране. Курганцы при поиске работы рассчитывают на зарплату всего в 32 тысячи рублей. По данным Минфина, Росстата и Федерального казначейства, Курганская область заняла 75 место в социально-экономическом рейтинге регионов.