Курганцы готовы работать за самые низкие зарплаты в стране

17 мая 2022 в 12:47 Размер текста - 17 +

В Курганской области соискатели рассчитывают на зарплату в 32 тысячи рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области самые низкие зарплатные ожидания в стране. При поиске работы курганцы рассчитывают на зарплату всего в 32 тысячи рублей. Данные исследования опубликовал сервис по подбору сотрудников HH.ru. «По итогам апреля 2022 года самые низкие показатели в Курганской области. Соискатели в среднем рассчитывают на 35 283 рублей, что на 19 749 рублей ниже, чем по России в целом. Средняя цифра по стране составляет 55 032 рублей», — рассказали в HH.ru. Всего службой исследований онлайн-платформы было изучено более четырех миллионов активных резюме. На первом месте идет Чукотка. Там, по данным сервиса, соискатели в среднем рассчитывают на 102 500 рублей, что на 47 468 рублей больше общероссийских показателей. Далее расположилась Москва — 78 186 рублей. На третьем месте Сахалинская область — 72 460 рублей. В топ-5 регионов также вошли Магаданская область (71 906 рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (71 240 рублей). Ранее URA.RU сообщало о том, что аналитики рассчитали, когда курганцы начнут зарабатывать 100 000 рублей. По данным исследований «РИА Рейтинг», Курганская область занимает 63 место в рейтинге по темпу роста зарплат. Подписывайтесь на телеграм-канал «Курганистан» , будьте в курсе всех важных событий.

В Курганской области самые низкие зарплатные ожидания в стране. При поиске работы курганцы рассчитывают на зарплату всего в 32 тысячи рублей. Данные исследования опубликовал сервис по подбору сотрудников HH.ru. «По итогам апреля 2022 года самые низкие показатели в Курганской области. Соискатели в среднем рассчитывают на 35 283 рублей, что на 19 749 рублей ниже, чем по России в целом. Средняя цифра по стране составляет 55 032 рублей», — рассказали в HH.ru. Всего службой исследований онлайн-платформы было изучено более четырех миллионов активных резюме. На первом месте идет Чукотка. Там, по данным сервиса, соискатели в среднем рассчитывают на 102 500 рублей, что на 47 468 рублей больше общероссийских показателей. Далее расположилась Москва — 78 186 рублей. На третьем месте Сахалинская область — 72 460 рублей. В топ-5 регионов также вошли Магаданская область (71 906 рублей) и Ямало-Ненецкий автономный округ (71 240 рублей). Ранее URA.RU сообщало о том, что аналитики рассчитали, когда курганцы начнут зарабатывать 100 000 рублей. По данным исследований «РИА Рейтинг», Курганская область занимает 63 место в рейтинге по темпу роста зарплат.