В правительстве назвали условие закрытия YouTube в России

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Власти могут закрыть YouTube в России за враждебную деятельность Фото:

Правительство РФ не будет запрещать видеохостинг YouTube без крайней необходимости, поскольку стремится сохранить конкурентную среду в отечественном сегменте интернета. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев.

«Мы не планируем закрытие YouTube. Когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не пострадают. Наша задача состоит в том, чтобы создать конкурентноспособные аналоги. Конкуренция — двигатель прогресса», — сказал Шадаев на форуме «Новые горизонты» российского общество «Знание».

По словам министра, решение о запрете видеохостинга может быть принято в том случае, если его администрация продолжит вести враждебную деятельность против России.

О возможном запрещении YouTube в России в апреле говорила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — призвала она россиян.

Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас также высказывался о возможном запрете видеохостинга в России. «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — писал политик в своем telegram-канале.

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Правительство РФ не будет запрещать видеохостинг YouTube без крайней необходимости, поскольку стремится сохранить конкурентную среду в отечественном сегменте интернета. Об этом заявил министр цифрового развития Максут Шадаев. «Мы не планируем закрытие YouTube. Когда мы что-то ограничиваем, мы должны четко понимать, что наши пользователи не пострадают. Наша задача состоит в том, чтобы создать конкурентноспособные аналоги. Конкуренция — двигатель прогресса», — сказал Шадаев на форуме «Новые горизонты» российского общество «Знание». По словам министра, решение о запрете видеохостинга может быть принято в том случае, если его администрация продолжит вести враждебную деятельность против России. О возможном запрещении YouTube в России в апреле говорила представитель МИД РФ Мария Захарова. «Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», — призвала она россиян. Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству Андрей Клишас также высказывался о возможном запрете видеохостинга в России. «YouTube уверенным шагом идет к тому, чтобы стать в нашей стране вне закона. Очень жаль, что YouTube сделал такой выбор», — писал политик в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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