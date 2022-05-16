16 мая 2022
15 мая 2022

Югорские VIP собираются пробежать 10 км по центру Сургута

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Югорские политики собираются принять участие в полумарафоне Фото:

Югорский сенатор Эдуард Исаков и директор департамента спорта и физической культуры ХМАО Сергей Артамонов примут участие в полумарафоне «Забег.РФ», который 22 мая состоится в Сургуте. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления физической культуры и спорта мэрии Михаил Ющенко, передает корреспондент URA.RU.

«В забеге примут участие югорский сенатор Эдуард Исаков и директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов. Артамонов, вообще, является профессиональным легкоатлетом. В прошлом году они бежали дистанцию в 10 километров. Аналогичную собираются преодолеть и в этом году», — рассказал Ющенко. Он уточнил, что в спортивном мероприятии также планирует принять участие глава Сургута Андрей Филатов.

Ожидается, что участие во всероссийском полумарафоне примет порядка 800 жителей Сургута. Предусмотрено несколько дистанций — от одного до 21 километров. Ради забега будет перекрыто движение на улице Университетской от проспекта Ленина до Каролинского.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми также перекроют центральные улицы города из-за полумарафона «Забег. РФ». Ограничения будут действовать 21 и 22 мая.

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Югорский сенатор Эдуард Исаков и директор департамента спорта и физической культуры ХМАО Сергей Артамонов примут участие в полумарафоне «Забег.РФ», который 22 мая состоится в Сургуте. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник управления физической культуры и спорта мэрии Михаил Ющенко, передает корреспондент URA.RU. «В забеге примут участие югорский сенатор Эдуард Исаков и директор департамента физической культуры и спорта ХМАО Сергей Артамонов. Артамонов, вообще, является профессиональным легкоатлетом. В прошлом году они бежали дистанцию в 10 километров. Аналогичную собираются преодолеть и в этом году», — рассказал Ющенко. Он уточнил, что в спортивном мероприятии также планирует принять участие глава Сургута Андрей Филатов. Ожидается, что участие во всероссийском полумарафоне примет порядка 800 жителей Сургута. Предусмотрено несколько дистанций — от одного до 21 километров. Ради забега будет перекрыто движение на улице Университетской от проспекта Ленина до Каролинского. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми также перекроют центральные улицы города из-за полумарафона «Забег. РФ». Ограничения будут действовать 21 и 22 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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