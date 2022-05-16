Участки дорог перекроют с 19 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 19 мая до 2 июня перекроют два участка дороги в центре города. Данная информация размещена на сайте ПАО «Курганская генерирующая компания».

«Внимание! Ограничения движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта», — указано в сообщении.

Ограничение коснется участка ул. Максима Горького от ул. Комсомольской до ул. Володарского и участка ул. Томина от ул. Куйбышева до ул. Советской. Участки дорог будут перекрыты с 08:00 19 мая до конца 2 июня.

Ранее в микрорайоне Рябково на месяц из-за ремонтных работ перекрыли дорогу. Также в мае из-за аварийной ситуации на коллекторе на месяц ограничили движение рядом с торговым центром «Алые паруса».

Дорогу перекроют на участке ул. Максима Горького от ул. Комсомольской до ул. Володарского Скрин: сайт ПАО «Курганская генерирующая компания»