Участки дорог перекроют с 19 мая
В Кургане с 19 мая до 2 июня перекроют два участка дороги в центре города. Данная информация размещена на сайте ПАО «Курганская генерирующая компания».
«Внимание! Ограничения движения транспорта. Для проведения аварийных работ будет закрыто движение всех видов транспорта», — указано в сообщении.
Ограничение коснется участка ул. Максима Горького от ул. Комсомольской до ул. Володарского и участка ул. Томина от ул. Куйбышева до ул. Советской. Участки дорог будут перекрыты с 08:00 19 мая до конца 2 июня.
Ранее в микрорайоне Рябково на месяц из-за ремонтных работ перекрыли дорогу. Также в мае из-за аварийной ситуации на коллекторе на месяц ограничили движение рядом с торговым центром «Алые паруса».
Дорогу перекроют на участке ул. Максима Горького от ул. Комсомольской до ул. Володарского
Также будет перекрыт участок ул. Томина от ул. Куйбышева до ул. Советской
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