Итоговая цена жилья значительно отличается от стоимости его строительства Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области разница между стоимостью строительства квадратного метра жилья и ценой его продажи в 2021 году составила около 30%. Об этом URA.RU сообщил источник, связанный с рынком недвижимости в регионе.

«Итоговая стоимость продажи нового жилья отличается почти на 30% от стоимости его строительства. Местные жители переплачивают 10 000 рублей за квадратный метр», — объяснил источник.

По данным, размещенным на сайте Свердловскстата, в 2021 году средняя стоимость строительства квадратного метра помещений во введенных в эксплуатацию домах в Курганской области составила 37 470 рублей. На сайте «СберИндекса» указаны данные, согласно которым в 2021 году средняя цена квадратного метра в фактических сделках на первичном рынке жилья в 2021 году составила 48 265 рублей. Исходя из этих данных, разница составляет 29%.

На сайте Свердловскстата указано, что в 2020 году средняя стоимость строительства квадратного метра жилья в регионе составляла 35 946 рублей. В 2017 году в среднем построить квадратный метр жилья в области можно было за 32 673 рубля.

Ранее стало известно, что в Курганской области резко увеличилось число квартир, построенных за счет населения. До этого URA.RU сообщало, что в апреле 2022 года на рынке вторичного жилья в Кургане стали снижаться цены.