С сына челябинского экс-губернатора взыскали алименты

17 мая 2022 в 20:41 Размер текста - 17 +

Одним кредитором из числа членов семьи у Александра Дубровского (в центре) стало меньше Фото: Илья Московец © URA.RU Бизнесмену Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, придется выплатить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Исполнительный лист выдал Ленинский районный суд Магнитогорска, следует из базы данных судебных дел. «Решением Ленинского районного суда Магнитогорска с Дубровского Александра Борисовича в пользу Дубровской Ирины Викторовны взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 24 тысяч 888 рублей ежемесячно с последующей индексацией, начиная с 13 декабря 2021 года. Решение вступило в законную силу, выдан исполнительный лист», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). В марте женщина обратилась в областной арбитраж, чтобы ее включили в реестр кредиторов Дубровского-младшего в рамках дела о его личном банкротстве. Заявленная ей сумма составляла 49 тысяч 776 рублей, что эквивалентно размеру алиментов за два месяца. Первоначально иск приняли к производству, но теперь, после решения районного суда, разбирательство прекратили. Сын экс-губернатора обратился в суд с просьбой признать его банкротом в сентябре 2021 года, и она была удовлетворена. Долги, часть которых накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащего семье экс-главы региона, к этому моменту оценивались в 274 млн рублей. Долги самой компании оцениваются кредиторами примерно в 2 млрд рублей. Ранее потребовали признать себя кредиторами Александра Дубровского его сестра Анна Дубровская и компания «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин. Представители семьи Дубровских отказываются от комментариев СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмену Александру Дубровскому, сыну экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, придется выплатить алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка. Исполнительный лист выдал Ленинский районный суд Магнитогорска, следует из базы данных судебных дел. «Решением Ленинского районного суда Магнитогорска с Дубровского Александра Борисовича в пользу Дубровской Ирины Викторовны взысканы алименты на содержание несовершеннолетнего ребенка в размере 24 тысяч 888 рублей ежемесячно с последующей индексацией, начиная с 13 декабря 2021 года. Решение вступило в законную силу, выдан исполнительный лист», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области (есть в распоряжении URA.RU). В марте женщина обратилась в областной арбитраж, чтобы ее включили в реестр кредиторов Дубровского-младшего в рамках дела о его личном банкротстве. Заявленная ей сумма составляла 49 тысяч 776 рублей, что эквивалентно размеру алиментов за два месяца. Первоначально иск приняли к производству, но теперь, после решения районного суда, разбирательство прекратили. Сын экс-губернатора обратился в суд с просьбой признать его банкротом в сентябре 2021 года, и она была удовлетворена. Долги, часть которых накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащего семье экс-главы региона, к этому моменту оценивались в 274 млн рублей. Долги самой компании оцениваются кредиторами примерно в 2 млрд рублей. Ранее потребовали признать себя кредиторами Александра Дубровского его сестра Анна Дубровская и компания «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин. Представители семьи Дубровских отказываются от комментариев СМИ.