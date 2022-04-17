Жена требует от сына челябинского экс-губернатора деньги в суде

Сумма заявленных требований невелика, но позволяет войти в число кредиторов Александра Дубровского Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Ирина Дубровская, супруга сына экс-губернатора Бориса Дубровского Александра, через суд требует у мужа около 50 тысяч рублей. Это следует из базы судебных дел.

«Дубровская Ирина Викторовна 30 марта направила в арбитражный суд требование о включении в реестр требований кредиторов 49 тысяч 776 рублей. Принять к производству требование Дубровской, возбудить производство по требованию в деле о банкротстве Дубровского Александра Борисовича», — говорится в определении Арбитражного суда Челябинской области.

Ранее потребовали признать себя кредиторами Александра Дубровского его сестра Анна Дубровская и компания «Галерея дизайна», которой управляет бывший водитель его отца Александр Пичугин. Позже к ним присоединилась Ирина Дубровская.

Сын экс-губернатора обратился в суд с просьбой признать его банкротом в сентябре 2021 года, и она была удовлетворена. Долги, часть которых накопилась в рамках банкротства ПО «Монтажник» (Магнитогорск), принадлежащего семье экс-главы региона, к этому моменту оценивались в 274 млн рублей.

Долги самой компании оцениваются кредиторами примерно 2 млрд рублей. По мнению источников в бизнес-кругах, действия близких к семье экс-губернатора бизнесменов объясняются желанием избавить его сына от части субсидиарной ответственности по долгам «Монтажника», которым Дубровский-младший какое-то время руководил. Сами представители Дубровских отказываются от общения с прессой.