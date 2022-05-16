В ХМАО старшеклассникам из Донбасса разрешили не сдавать ЕГЭ

Старшеклассники Донбасса пройдут аттестацию вместо ЕГЭ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте эвакуированным из Донбасса старшеклассникам разрешили не сдавать ЕГЭ. Об этом во время пресс-конференции сообщила директор департамента образования администрации Сургута Ирина Замятина, передает корреспондент URA.RU.

«Главное для этих ребят получить аттестат. Для выдачи и получения аттестата достаточно только промежуточной аттестации. На сегодня, на уровне РФ, как раз дано такое право для поступления в высшее учебное заведение. Такое право предоставлено учреждениям высшего образования и учреждениям среднего профессионального образования» — рассказала Ирина Замятина. Она также уточнила, что всего в Сургуте обучается 11 старшеклассников из ДНР и ЛНР.

Ранее URA.RU сообщало о том, что Сургут принял беженцев из Донбасса. Прибывшие дети были распределены для обучения в городские школы.