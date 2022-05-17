Елки, спиленные у мэрии Екатеринбурга, пустят на сувениры

Предложение Орлова связано с юбилеем Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил изготовить сувениры к 300-летию столицы Урала из елей у здания мэрии, которые будут спилены. Об этом градоначальник заявил на заседании «Совета неравнодушных горожан».

«Есть предложение из материала [елей, которые будут спилены] изготовить сувенирную продукцию к 300-летию [города]», — сказал Орлов во время заседания совета неравнодушных горожан. По словам Орлова, за реализацию задумки уже готовы взяться местные мастерские, включая школьные.

О том, что ели около здания мэрии спилят, стало известно в начале 2022 года. Чиновники объясняли такое решение тем, что деревья, которым уже 20 лет, изъедены жуками и в целом утратили декоративность. Изначально планировалось, что новые деревья привезут из Германии, но из-за санкций ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане.