Елки, спиленные у мэрии Екатеринбурга, пустят на сувениры

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Ели возле мэрии Екатеринбурга. Екатеринбург , ель, ели у мэрии
Предложение Орлова связано с юбилеем Екатеринбурга Фото:

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил изготовить сувениры к 300-летию столицы Урала из елей у здания мэрии, которые будут спилены. Об этом градоначальник заявил на заседании «Совета неравнодушных горожан».

«Есть предложение из материала [елей, которые будут спилены] изготовить сувенирную продукцию к 300-летию [города]», — сказал Орлов во время заседания совета неравнодушных горожан. По словам Орлова, за реализацию задумки уже готовы взяться местные мастерские, включая школьные.

О том, что ели около здания мэрии спилят, стало известно в начале 2022 года. Чиновники объясняли такое решение тем, что деревья, которым уже 20 лет, изъедены жуками и в целом утратили декоративность. Изначально планировалось, что новые деревья привезут из Германии, но из-за санкций ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане.

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Глава Екатеринбурга Алексей Орлов предложил изготовить сувениры к 300-летию столицы Урала из елей у здания мэрии, которые будут спилены. Об этом градоначальник заявил на заседании «Совета неравнодушных горожан». «Есть предложение из материала [елей, которые будут спилены] изготовить сувенирную продукцию к 300-летию [города]», — сказал Орлов во время заседания совета неравнодушных горожан. По словам Орлова, за реализацию задумки уже готовы взяться местные мастерские, включая школьные. О том, что ели около здания мэрии спилят, стало известно в начале 2022 года. Чиновники объясняли такое решение тем, что деревья, которым уже 20 лет, изъедены жуками и в целом утратили декоративность. Изначально планировалось, что новые деревья привезут из Германии, но из-за санкций ели доставят из «Императорского питомника», который находится в Татарстане.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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