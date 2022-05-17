В «Пассаже» раскрыли, когда откроется трехэтажный «Стокманн»

«Стокманн„переехал из ‚Гринвича‘ в ‚Пассаж‘ и занял три этажа Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Трехэтажный «Стокманн» в ТЦ «Пассаж» в Екатеринбурге откроется 19 мая. Об этом сообщает официальный telegram-канал торгового центра «Гринвич».

«19 мая „Стокманн“ открывается в „Пассаже“. Магазин переехал из „Гринвича“, и нам уже не терпится показать новое пространство расположенное на 3х этажах», — говорится в посте канала. Также отмечается, что магазин откроется со скидками в 25% на весь ассортимент.

Ранее URA.RU сообщало, что в ТРЦ «Гринвич» закрывается магазин «Стокманн». Закрытие было запланированным — гипермаркет переедет в «Пассаж» и займет три этажа ТЦ на главной площади города. Последним днем работы «Стокманна» в «Гринвиче» стало 4 мая.