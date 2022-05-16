Несмотря на санкции, тюменцы активно скупают недвижимость. Количество продаж увеличилось на 42%

17 мая 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Результаты роста продаж объясняются ажиотажным спросом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Несмотря на санкции, за первый квартал 2022 года в Тюмени количество продаж объектов недвижимости выросло на 42%. Об этом в рамках онлайн-конференции «Рост или падение: как изменится рынок недвижимости Тюменской области» рассказал заместитель начальника главного управления строительства по Тюменской области. «За первый квартал текущего года количество продаж объектов недвижимости на первичном рынке составило на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Застройщики хорошо заработали и выполнили план, по разным подсчетам, до августа-сентября», — рассказал заместитель ГУС Валерий Киселев. Также он подчеркнул, что такие результаты продаж объясняются ажиотажным спросом на недвижимость. На данный момент спрос на жилье снизился. По словам Киселева, одной из причин снижения спроса является то, что все, кто хотели приобрести недвижимость — ее уже приобрели. «Активно реализуются программы сельская ипотека, семейная ипотека, также застройщики субсидируют ставки. Такие меры в комплексе помогут поддержать как рынок недвижимости, так и горожан, позволяя им покупать жилье», — добавил заместитель начальника ГУС по Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали чаще брать ипотеку. Одной из причин такого всплеска является желание граждан сохранить свои сбережения на фоне происходящих геополитических событий. Санкции, которые вводят страны Запада по отношения к гражданам России, президент Владимир Путин охарактеризовал шагом к прямой агрессии. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на санкции, за первый квартал 2022 года в Тюмени количество продаж объектов недвижимости выросло на 42%. Об этом в рамках онлайн-конференции «Рост или падение: как изменится рынок недвижимости Тюменской области» рассказал заместитель начальника главного управления строительства по Тюменской области. «За первый квартал текущего года количество продаж объектов недвижимости на первичном рынке составило на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Застройщики хорошо заработали и выполнили план, по разным подсчетам, до августа-сентября», — рассказал заместитель ГУС Валерий Киселев. Также он подчеркнул, что такие результаты продаж объясняются ажиотажным спросом на недвижимость. На данный момент спрос на жилье снизился. По словам Киселева, одной из причин снижения спроса является то, что все, кто хотели приобрести недвижимость — ее уже приобрели. «Активно реализуются программы сельская ипотека, семейная ипотека, также застройщики субсидируют ставки. Такие меры в комплексе помогут поддержать как рынок недвижимости, так и горожан, позволяя им покупать жилье», — добавил заместитель начальника ГУС по Тюменской области. Ранее URA.RU писало о том, что тюменцы стали чаще брать ипотеку. Одной из причин такого всплеска является желание граждан сохранить свои сбережения на фоне происходящих геополитических событий. Санкции, которые вводят страны Запада по отношения к гражданам России, президент Владимир Путин охарактеризовал шагом к прямой агрессии.