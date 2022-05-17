Под Екатеринбургом открыли завод по переработке пластика Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В Березовском запустили завод по производству различных товаров из переработанного пластика. Предприятие переживает антироссийские санкции за счет того, что в работе используется только отечественное оборудование. Генеральный директор компании «Джи-Эко» Михаил Кичигин в разговоре с URA.RU рассказал о производстве и товарах завода.

«Мы специализируемся на отходах, которые не принимаются на переработку. Среди них целлофановые пакеты и одноразовая посуда, которые даже не горят. На нас санкции не сказываются, так как все оборудование и комплектующее производится в России. Зарубежная продукция в производстве не используется», — сказал Кичигин.

Завод, созданный на основе франшизы «Умная SREDA», ведет сотрудничество с сортирующими компаниями и обычными гражданами. Среди партнеров производства — «УралВторМа», с которым взаимодействие осуществляется более полугода.

Сеть компании присутствует во многих регионах РФ, в 2021 году «Агентство привлечения инвестиций» пригласил «Джи-Эко» в Свердловскую область. «Производство в регионе только открылось, так что заказов пока не очень много. Если в Москве нашу продукцию закупают и метрополитен, и застройщики, то в Екатеринбурге только начинаем налаживать контакты», — уточнил гендиректор компании.

В будущем завод планирует запуск не менее пяти производственных линий, которые позволят перерабатывать до 35 тонн пластиковых отходов в месяц. Все производство является безотходным, а продукция завода не подвержена возгоранию и разложению.

Ранее власти Свердловской области обновили территориальную схему переработки твердых коммунальных отходов. Основной поправкой является введение разделения мусора. Теперь мусор направляется из оборудованных контейнерных площадок для раздельного накопления ТКО на линию сортировки. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области будет построен экокластер.

Кроме уличной мебели завод занимается производством мебели для дома и офисов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Завод специализируется на отходах, которые не принимаются на переработку. Среди них целлофановые пакеты и одноразовая посуда Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

В будущем компания планирует запустить пять производственных линий, чтобы перерабатывать до 35 тонн пластиковых отходов в месяц Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Все производство является безотходным, а продукция завода не подвержена возгоранию Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Сырье завод получает по договорам с компаниями, занимающимися производством пластиковых изделий и их переработкой Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Завод ведет сотрудничество с сортирующими компаниями и обычными гражданами Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU