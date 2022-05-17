Губернатор Моор закрепился в топе федерального рейтинга. Коллеги по «матрешке» отстали

17 мая 2022 в 18:04 Размер текста - 17 +

Александр Моор занял 7 место в рейтинге глав регионов в РФ по активности в соцсетях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 7-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 9—15 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 7-е место», — говорится в исследовании. При этом неделей ранее тюменский губернатор занимал 6-ую строчку. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 24-место, а губернатор Югры Наталья Комарова — 47-ую. В предыдущем рейтинге коллеги Моора размещались на 11-й и 22-й строчках соответственно.

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 7-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 9—15 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 7-е место», — говорится в исследовании. При этом неделей ранее тюменский губернатор занимал 6-ую строчку. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 24-место, а губернатор Югры Наталья Комарова — 47-ую. В предыдущем рейтинге коллеги Моора размещались на 11-й и 22-й строчках соответственно.