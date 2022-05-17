Александр Моор занял 7 место в рейтинге глав регионов в РФ по активности в соцсетях
Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 7-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 9—15 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
«Александр Моор — 7-е место», — говорится в исследовании. При этом неделей ранее тюменский губернатор занимал 6-ую строчку.
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 24-место, а губернатор Югры Наталья Комарова — 47-ую. В предыдущем рейтинге коллеги Моора размещались на 11-й и 22-й строчках соответственно.
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