Губернатор Моор закрепился в топе федерального рейтинга. Коллеги по «матрешке» отстали

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Сбор Федерального собрания на ежегодное послание президента России. Москва, моор александр, стендап, стенд ап
Александр Моор занял 7 место в рейтинге глав регионов в РФ по активности в соцсетях Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 7-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 9—15 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).

«Александр Моор — 7-е место», — говорится в исследовании. При этом неделей ранее тюменский губернатор занимал 6-ую строчку.

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 24-место, а губернатор Югры Наталья Комарова — 47-ую. В предыдущем рейтинге коллеги Моора размещались на 11-й и 22-й строчках соответственно.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор занял 7-е место в рейтинге активности глав регионов РФ в соцсетях. Данные исследования за 9—15 мая опубликованы на сайте Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК). «Александр Моор — 7-е место», — говорится в исследовании. При этом неделей ранее тюменский губернатор занимал 6-ую строчку. Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов занял 24-место, а губернатор Югры Наталья Комарова — 47-ую. В предыдущем рейтинге коллеги Моора размещались на 11-й и 22-й строчках соответственно.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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