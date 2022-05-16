16 мая 2022

Ремонт трассы Пермь-Екатеринбург потребовал еще миллионов рублей

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Автомобильная пробка на восточном обходе. Пермь, ремонт дороги, пробка автомобильная
На ремонт трассы до Екатеринбурга понадобилось еще 165 млн рублей Фото:

Дополнительные средства понадобились для работ на автомобильной трассе Пермь-Екатеринбург. Управление автомобильных дорог «Прикамье» объявило аукцион на выполнение реконструкции 11-километрового участка дороги от Кукуштана до Кыласово. Максимальная цена контракта 165 млн рублей.

«ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье» проводит аукцион на выполнение непредвиденных работ на объекте Пермь — Екатеринбург. Дополнительные затраты связаны с земляными работами, устройством дорожной одежды и наружного освещения, а также организацией движения по временным объездным путям», — пишет издание Business-class.

Реконструкция финансируется из федерального бюджета. Ранее, в 2019 году, контракт с ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» был заключен на 3,6 млрд рублей.

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Дополнительные средства понадобились для работ на автомобильной трассе Пермь-Екатеринбург. Управление автомобильных дорог «Прикамье» объявило аукцион на выполнение реконструкции 11-километрового участка дороги от Кукуштана до Кыласово. Максимальная цена контракта 165 млн рублей. «ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье» проводит аукцион на выполнение непредвиденных работ на объекте Пермь — Екатеринбург. Дополнительные затраты связаны с земляными работами, устройством дорожной одежды и наружного освещения, а также организацией движения по временным объездным путям», — пишет издание Business-class. Реконструкция финансируется из федерального бюджета. Ранее, в 2019 году, контракт с ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» был заключен на 3,6 млрд рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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