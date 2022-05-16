Ремонт трассы Пермь-Екатеринбург потребовал еще миллионов рублей

На ремонт трассы до Екатеринбурга понадобилось еще 165 млн рублей Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Дополнительные средства понадобились для работ на автомобильной трассе Пермь-Екатеринбург. Управление автомобильных дорог «Прикамье» объявило аукцион на выполнение реконструкции 11-километрового участка дороги от Кукуштана до Кыласово. Максимальная цена контракта 165 млн рублей.

«ФКУ «Управление автомобильных дорог «Прикамье» проводит аукцион на выполнение непредвиденных работ на объекте Пермь — Екатеринбург. Дополнительные затраты связаны с земляными работами, устройством дорожной одежды и наружного освещения, а также организацией движения по временным объездным путям», — пишет издание Business-class.

Реконструкция финансируется из федерального бюджета. Ранее, в 2019 году, контракт с ООО «Строительно-производственная компания «Зеленый город» был заключен на 3,6 млрд рублей.