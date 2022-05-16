Вице-мэр Нижневартовска планирует уйти в отставку

Замглавы Нижневартовска Татьяна Шилова уйдет в отставку Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Заместитель главы Нижневартовска Татьяна Шилова, курирующая блок муниципальной собственности, собралась уходить в отставку. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте города.

«Шилова сейчас ушла в отпуск на две недели. Из него она вернется, но затем напишет заявление об отставке. Глава города [Дмитрий Кощенко] подбирает себе уже другого человека на этого место. Кто может занять этот пост может стать известно уже в середине июня», — сообщил инсайдер. В департаменте общественных коммуникаций мэрии Нижневартовска отставку Шиловой не подтверждают. Там уверяют, что чиновница выйдет из отпуска и вернется к работе.

Ранее URA.RU сообщало, что глава Нижневартовска назначил на должность своего заместителя по финансам Ирину Мурашко. До этого она занимала пост начальника контрольно-ревизионного управления мэрии.