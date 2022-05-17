Водителям пермских автобусов задержали зарплаты

Водители автобусов пожаловались на перевозчика в прокуратуру Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Водители автобусов, работающие на пермских городских маршрутах, пожаловались в прокуратуру на задержки в выплате зарплат и другие нарушения со стороны работодателя. В итоге претензии к компании «Автомиг» подтвердились, сообщили в надзорном ведомстве.

«Установлено, что работодатель несвоевременно выплатил заработную плату за отработанное время в ноябре — декабре 2021 года, компенсацию за задержку выплаты не начислил и не произвел. В графике отпусков отсутствовали сведения об отпусках нескольких работников. Кроме того, увольнение работников по собственному желанию произведено ранее двухнедельного срока», — сообщается на сайте прокуратуры Пермского края.

По итогам проверки руководителю пермского филиала «Автомига» прокурором внесены представления. Трое работников компании привлечены к дисциплинарной ответственности, а одно должностное лицо — к административной по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

Ранее компания «Автомиг», которая работает также в Москве и Ярославле, уже становилась героем скандалов. В 2020 году пермские перевозчики написали на нее около 50 жалоб, так как, по их мнению, компания могла занять монопольное положение на рынке пассажирских перевозок. После этого региональное управление ФАС приостановило конкурс по распределению маршрутов. URA.RU так же рассказывало, что зимой кондуктор «Автомига» высадила на мороз школьника, у которого не было защитной маски. А водители не раз получали штрафы за превышение скорости и проезд на красный сигнал светофора.