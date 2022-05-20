Диетолог Гинзбург рассказал о вреде меда для здоровья

20 мая 2022 в 09:01 Размер текста - 17 +

Мед полезен лишь при простудах для стимулирования иммунной системы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Постоянное употребление меда вредно для здоровья из-за высокого содержания сахара. Продукт может ускорять старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, ожирения, диабета. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Польза меда здорово преувеличена, так как это высоко сахоросодержащий продукт. А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, диабет и так далее. Также мед является высоко аллергизирующим продуктом. На него может произойти реакция. И если такое случается, то таким людям мед нельзя применять и наружно, даже в составе кремов», — объяснил Михаил Гинзбург. По словам диетолога, продукция пчелиного производства полезна исключительно при простудах. «О пользе меда можно говорить в тех случаях, если он употребляется при простуде, в период выздоровления, дается детям. Так как продукт может немного стимулировать иммунитет и увеличивать период выздоровления. Плюс ко всему, мед может создавать легкую энергию, нужную детям, когда они болеют», — подчеркнул Гинзбург. Спикер добавил, что в день без вреда для здоровья можно употреблять не больше трех чайных ложек продукции пчелиного производства. «Если ты молод, тебе до 40 лет, ты энергичен, подвижен и так далее, то в день без вреда для здоровья можно употреблять, вместо других источников сахара не более 2-3 чайных ложки меда. Если есть гипертония, диабет, атеросклероз, то до одной чайной ложки, и то в конце еды. А лучше без всего этого обходиться, как и без сахара», — подытожил он. В этот день, 20 мая 1734 года, родился основоположник современного пчеловодства Антон Янша. К дню его рождения, по решению в 2017 году Генеральной Ассамблеи ООН, был приурочен профессиональный праздник. 20 мая международный День пчел отмечается с целью напоминания о важности опылителей и об угрозах их существования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Постоянное употребление меда вредно для здоровья из-за высокого содержания сахара. Продукт может ускорять старение, развитие сердечно-сосудистых заболеваний, опухолей, ожирения, диабета. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург. «Польза меда здорово преувеличена, так как это высоко сахоросодержащий продукт. А сахар вреден, он ускоряет старение, развитие сердечно-сосудистых, опухолевых заболеваний, от него страдают зубы, извращается пищевое поведение, возникает ожирение, диабет и так далее. Также мед является высоко аллергизирующим продуктом. На него может произойти реакция. И если такое случается, то таким людям мед нельзя применять и наружно, даже в составе кремов», — объяснил Михаил Гинзбург. По словам диетолога, продукция пчелиного производства полезна исключительно при простудах. «О пользе меда можно говорить в тех случаях, если он употребляется при простуде, в период выздоровления, дается детям. Так как продукт может немного стимулировать иммунитет и увеличивать период выздоровления. Плюс ко всему, мед может создавать легкую энергию, нужную детям, когда они болеют», — подчеркнул Гинзбург. Спикер добавил, что в день без вреда для здоровья можно употреблять не больше трех чайных ложек продукции пчелиного производства. «Если ты молод, тебе до 40 лет, ты энергичен, подвижен и так далее, то в день без вреда для здоровья можно употреблять, вместо других источников сахара не более 2-3 чайных ложки меда. Если есть гипертония, диабет, атеросклероз, то до одной чайной ложки, и то в конце еды. А лучше без всего этого обходиться, как и без сахара», — подытожил он. В этот день, 20 мая 1734 года, родился основоположник современного пчеловодства Антон Янша. К дню его рождения, по решению в 2017 году Генеральной Ассамблеи ООН, был приурочен профессиональный праздник. 20 мая международный День пчел отмечается с целью напоминания о важности опылителей и об угрозах их существования.