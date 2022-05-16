В Кургане ПФР выплатил пособие семье после жалобы президенту

17 мая 2022 в 19:07 Размер текста - 17 +

После жалобы Путину жительнице Кургана одобрили выплаты пособия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане одинокой матери, воспитывающей троих детей на 18 тысяч рублей в месяц, одобрили выплату пособия на ребенка с 8 до 17 лет. Об этом в региональном отделении Пенсионного фонда России сообщили URA.RU. Ранее женщина жаловалась президенту РФ Владимиру Путину. «Проведена проверка и принято решение. Специалисты ОПФР по Курганской области уточнили данные по заявлению, о котором идет речь в публикации. В результате заявительнице одобрена выплата в размере 100% прожиточного минимума ребенка в Курганской области, то есть 11 910 рублей», — рассказали URA.RU региональном отделении ПФР. Как отметили в ведомстве, по всем вопросам, касающимся оформления детских пособий, можно обращаться на горячую линию по телефону 8-800-600-00-00. Также обращения граждан принимаются через онлайн-приемную ПФР, в том числе и жалобы на отказы в выплатах. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана написала обращение к Путину, поскольку ей отказали в детском пособие на детей с 8 до 17 лет. На данный момент женщина живет с тремя детьми на пособие по уходу за ребенком.

В Кургане одинокой матери, воспитывающей троих детей на 18 тысяч рублей в месяц, одобрили выплату пособия на ребенка с 8 до 17 лет. Об этом в региональном отделении Пенсионного фонда России сообщили URA.RU. Ранее женщина жаловалась президенту РФ Владимиру Путину. «Проведена проверка и принято решение. Специалисты ОПФР по Курганской области уточнили данные по заявлению, о котором идет речь в публикации. В результате заявительнице одобрена выплата в размере 100% прожиточного минимума ребенка в Курганской области, то есть 11 910 рублей», — рассказали URA.RU региональном отделении ПФР. Как отметили в ведомстве, по всем вопросам, касающимся оформления детских пособий, можно обращаться на горячую линию по телефону 8-800-600-00-00. Также обращения граждан принимаются через онлайн-приемную ПФР, в том числе и жалобы на отказы в выплатах. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана написала обращение к Путину, поскольку ей отказали в детском пособие на детей с 8 до 17 лет. На данный момент женщина живет с тремя детьми на пособие по уходу за ребенком.