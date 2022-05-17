Хуснуллин: Россия восстановит Херсонскую область

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ПМЭФ-2021. Первый день, Марат Хуснуллин. Санкт-Петербург, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин подчеркнул, что средства на ремонт уже выделены Фото:
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Российские специалисты помогут в восстановлении дорог и мостов Херсонской области. На данные работы уже выделены средства. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

«Мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Деньги на это выделены», — заявил Хуснуллин в интервью телеканалу «Крым-24».

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Российские специалисты помогут в восстановлении дорог и мостов Херсонской области. На данные работы уже выделены средства. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. «Мы будем заниматься восстановлением и ремонтом дорог, мостов. Деньги на это выделены», — заявил Хуснуллин в интервью телеканалу «Крым-24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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