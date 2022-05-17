Территорию России обстреляли со стороны Украины. Есть пострадавшие

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Село подверглось ракетному обстрелу со стороны Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины обстреляли село Безымено в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на главу округа Геннадия Бондарева.

«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший», — написал Гладков в своем telegram-канале.

Пострадавшему в настоящее время оказывается необходимая помощь. В селе зафиксированы разрушения.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Вооруженные силы Украины обстреляли село Безымено в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на главу округа Геннадия Бондарева. «Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший», — написал Гладков в своем telegram-канале. Пострадавшему в настоящее время оказывается необходимая помощь. В селе зафиксированы разрушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...