Село подверглось ракетному обстрелу со стороны Украины
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины обстреляли село Безымено в Грайворонском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков со ссылкой на главу округа Геннадия Бондарева.
«Только что глава Грайворонского горокруга Геннадий Бондарев доложил об обстреле со стороны Украины села Безымено. Есть один пострадавший», — написал Гладков в своем telegram-канале.
Пострадавшему в настоящее время оказывается необходимая помощь. В селе зафиксированы разрушения.
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