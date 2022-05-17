Россия открыла границу с Грузией

Для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования. Об этом имеется распоряжение, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее границу между Россией и Грузией могли пересекать только те граждане, которые могли привести веские причины для этого. Среди них — обучение, работа, лечение и другие.
Власти страны ввели такие ограничения из-за пандемии коронавируса. Поэтому временно ограничивалось движение по автомобильным, железнодорожным, пешеходным путям.
Теперь обоснования для пересечения границы не нужны. Такие правила распространяются также на ДНР и ЛНР, соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Подобные ограничения сняли в отношении Абхазии, Казахстана, Южной Осетии, Монголии и Китая.
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Для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования. Об этом имеется распоряжение, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее границу между Россией и Грузией могли пересекать только те граждане, которые могли привести веские причины для этого. Среди них — обучение, работа, лечение и другие. Власти страны ввели такие ограничения из-за пандемии коронавируса. Поэтому временно ограничивалось движение по автомобильным, железнодорожным, пешеходным путям. Теперь обоснования для пересечения границы не нужны. Такие правила распространяются также на ДНР и ЛНР, соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Подобные ограничения сняли в отношении Абхазии, Казахстана, Южной Осетии, Монголии и Китая.