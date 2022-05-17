17 мая 2022

Россия открыла границу с Грузией

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дождливая погода. Тюмень, автодорога, дорога авто, улица 50 лет влксм, дорога, автомобили
Из России в Грузию можно добраться на автомобиле Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования. Об этом имеется распоряжение, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее границу между Россией и Грузией могли пересекать только те граждане, которые могли привести веские причины для этого. Среди них — обучение, работа, лечение и другие.

Власти страны ввели такие ограничения из-за пандемии коронавируса. Поэтому временно ограничивалось движение по автомобильным, железнодорожным, пешеходным путям.

Теперь обоснования для пересечения границы не нужны. Такие правила распространяются также на ДНР и ЛНР, соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Подобные ограничения сняли в отношении Абхазии, Казахстана, Южной Осетии, Монголии и Китая.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU
Подписаться
Для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования. Об этом имеется распоряжение, которое опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Ранее границу между Россией и Грузией могли пересекать только те граждане, которые могли привести веские причины для этого. Среди них — обучение, работа, лечение и другие. Власти страны ввели такие ограничения из-за пандемии коронавируса. Поэтому временно ограничивалось движение по автомобильным, железнодорожным, пешеходным путям. Теперь обоснования для пересечения границы не нужны. Такие правила распространяются также на ДНР и ЛНР, соответствующее постановление подписал вице-премьер Михаил Мишустин. Подобные ограничения сняли в отношении Абхазии, Казахстана, Южной Осетии, Монголии и Китая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...