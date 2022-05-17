Польша и Прибалтика требуют у НАТО дополнительные войска

18 мая 2022 в 07:18 Размер текста - 17 +

НАТО может отправить в Европу дополнительные войска Фото: Официальный сайт президента Украины Польша и страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) требуют от НАТО разместить дополнительные войска на своей территории. Об этом пишет газета The Washington Post. «Среди членов НАТО возникают разногласия по поводу того, как увеличить развертывание войск в Восточной Европе. Страны Балтии и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как системы противовоздушной обороны», — пишет The Washington Post. По информации газеты, далеко не все политики Европы поддерживают увеличение военного присутствия НАТО на континенте. Так, политики из Франции и Италии выражают скептицизм в отношении требований Польши и Прибалтики. Отмечается, что решение о размещении дополнительных войск в Европе должно быть принято в конце июня на саммите НАТО в Мадриде. Ранее Финляндия приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Аналогичное решение приняла Швеция. Президент России Владимир Путин заявил, что вступление этих стран в Альянс «создает проблемы на голом месте».

Польша и страны Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) требуют от НАТО разместить дополнительные войска на своей территории. Об этом пишет газета The Washington Post. «Среди членов НАТО возникают разногласия по поводу того, как увеличить развертывание войск в Восточной Европе. Страны Балтии и Польша требуют значительного расширения военного присутствия на своей территории и новых возможностей, таких как системы противовоздушной обороны», — пишет The Washington Post. По информации газеты, далеко не все политики Европы поддерживают увеличение военного присутствия НАТО на континенте. Так, политики из Франции и Италии выражают скептицизм в отношении требований Польши и Прибалтики. Отмечается, что решение о размещении дополнительных войск в Европе должно быть принято в конце июня на саммите НАТО в Мадриде. Ранее Финляндия приняла решение подать заявку на членство в НАТО. Аналогичное решение приняла Швеция. Президент России Владимир Путин заявил, что вступление этих стран в Альянс «создает проблемы на голом месте».