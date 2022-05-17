Резиденция курганского губернатора останется без воды

В Кургане воду, в том числе, отключат на базе отдыха, где находится резиденция губернатора региона Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько микрорайонов Кургана 19 мая останутся без воды. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз». Под отключение, в том числе, попадает база отдыха «Болдинцево», где находится резиденция губернатора, в которой проживает глава Курганской области Вадим Шумков.

«19 мая с 9:00 до 24:00 будет ограничено холодное водоснабжение по адресам: микрорайоны Утяк, Увал Глинки, Затобольный, Придорожный, Лесной-Учхоз, Смолино, Ключи, поселок Керамзитный, ст. Болдинцево, база отдыха „Болдинцево“», — указано в пресс-релизе ресурсоснабжающей организации. В «Водном союзе» добавили, что воды не будет в жилых домах, детских садах и школах.

Воду отключат из-за врезки водопровода диаметром 225 мм в СНТ «Колосок». Курганцев, которые живут в этих микрорайонах, просят сделать запасы.

Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году компания «Водный Союз» (отвечает за водоснабжение Кургана) планирует направить на ремонт ветхих сетей около 220 млн рублей. Это почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.