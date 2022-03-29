Правительство утвердило новые правила отсрочки от армии

29 марта 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

Отсрочку от армии могут получить IT-специалисты до 27 лет с высшим образованием и стажем не менее года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Правительство РФ определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. «Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность» — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Там отмечается, что для получения отсрочки IT-компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года. Будет сформирован общий список для Минобороны и в дальнейшем для военкоматов. Так, в перечень включено более 60 специальностей и направлений, в том числе математика, прикладная информатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение и другие. В Минцифры России ранее предложили расширить перечень IT-специалистов, которым полагается отсрочка от армии. В него предлагается добавить студентов из отрасли, обучающихся заочно или по вечерней форме. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство РФ определило порядок отсрочки от службы в армии для специалистов IT-компаний. Такое постановление подписал глава кабмина Михаил Мишустин. «Речь идет о молодых людях до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в IT-компаниях не менее одного года. Кроме того, действие правил распространяется на специалистов со стажем менее одного года, но при условии, что они окончили вуз за год до момента своего назначения на должность» — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства. Там отмечается, что для получения отсрочки IT-компании должны направить соответствующий список специалистов в Минцифры до 1 мая 2022 года. Будет сформирован общий список для Минобороны и в дальнейшем для военкоматов. Так, в перечень включено более 60 специальностей и направлений, в том числе математика, прикладная информатика, радиотехника, электроника и наноэлектроника, робототехника, авиастроение и другие. В Минцифры России ранее предложили расширить перечень IT-специалистов, которым полагается отсрочка от армии. В него предлагается добавить студентов из отрасли, обучающихся заочно или по вечерней форме.