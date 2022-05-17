17 мая 2022

В Челябинскую область привезли зараженные помидоры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, овощи, торговля, помидоры, томаты
После обеззараживания помидоры выпустят в продажу Фото:

В Челябинскую область из Узбекистана привезли свыше 18 тонн зараженных помидоров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, после обеззараживания продукцию выпустят в продажу.

«В Челябинскую область из Узбекистана ввезено более 18 тонн свежих томатов, в которых обнаружен вредитель — южноамериканская томатная моль. Партию томатов разрешат выпустить в реализацию после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания и проведения дополнительных исследований», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что собственнику продукции выдано предписание. Наличие вредителя, отмечают в Россельхознадзоре, может привести в полной потере урожая. Моль спокойно переживает зимний период в любой стадии своего развития.

Ранее Управление Россельхознадзора на несколько месяцев приостановило работу хозсубъекта, который выпустил в продажу несертифицированные колбасу, мясо, сыр и молоко. Производитель фальсифицировал результаты исследований на африканскую чуму свиней.

В томатах обнаружен вредитель — южноамериканская моль
Фото:
Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на челябинский telegram-канал «Челябинск, который смог»
Подписаться
В Челябинскую область из Узбекистана привезли свыше 18 тонн зараженных помидоров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, после обеззараживания продукцию выпустят в продажу. «В Челябинскую область из Узбекистана ввезено более 18 тонн свежих томатов, в которых обнаружен вредитель — южноамериканская томатная моль. Партию томатов разрешат выпустить в реализацию после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания и проведения дополнительных исследований», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре. В ведомстве добавили, что собственнику продукции выдано предписание. Наличие вредителя, отмечают в Россельхознадзоре, может привести в полной потере урожая. Моль спокойно переживает зимний период в любой стадии своего развития. Ранее Управление Россельхознадзора на несколько месяцев приостановило работу хозсубъекта, который выпустил в продажу несертифицированные колбасу, мясо, сыр и молоко. Производитель фальсифицировал результаты исследований на африканскую чуму свиней.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...