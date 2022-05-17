После обеззараживания помидоры выпустят в продажу Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинскую область из Узбекистана привезли свыше 18 тонн зараженных помидоров. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, после обеззараживания продукцию выпустят в продажу.

«В Челябинскую область из Узбекистана ввезено более 18 тонн свежих томатов, в которых обнаружен вредитель — южноамериканская томатная моль. Партию томатов разрешат выпустить в реализацию после проведения карантинного фитосанитарного обеззараживания и проведения дополнительных исследований», — сообщили URA.RU в Россельхознадзоре.

В ведомстве добавили, что собственнику продукции выдано предписание. Наличие вредителя, отмечают в Россельхознадзоре, может привести в полной потере урожая. Моль спокойно переживает зимний период в любой стадии своего развития.

Ранее Управление Россельхознадзора на несколько месяцев приостановило работу хозсубъекта, который выпустил в продажу несертифицированные колбасу, мясо, сыр и молоко. Производитель фальсифицировал результаты исследований на африканскую чуму свиней.