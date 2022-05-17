Мэр Кургана подписала запрет на продажу алкоголя

Продажа алкоголя в Кургане будет запрещена на один день — 21 мая Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане запретят продажу алкоголя в день проведения «последних звонков» 21 мая. Постановление подписала глава города Елена Ситникова, сообщили в пресс-службе администрации города.

«21 мая, в день проведения „последних звонков“, продажа алкогольной продукции, в том числе пива, на территории областного центра будет запрещена. Соответствующее постановление подписано главой города Кургана Еленой Ситниковой», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Запрет касается продажи алкоголя в магазинах розничной торговли, а также на вынос в организациях общепита, на праздничных площадках. Он будет действовать с 8.00 до 23.00 часов. Контролировать исполнение постановления будут сотрудники полиции.

В прошлом году «последние звонки» для учеников 9-х и 11-х классов в Кургане проводились 22 мая. Тогда помимо запрета продажи алкоголя на мероприятиях действовал ряд ограничений из-за пандемии.