17 мая 2022

В ЯНАО нашли опасные для людей многоквартирники

© Служба новостей «URA.RU»
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Деревянные дома. Салехард. Ямал, деревянный дом, ветхое жилье
Расселенные дома представляют угрозу местным жителям Фото:

Два многоквартирных дома в селах Кутопъюган и Ныда Надымского района ЯНАО должны быть снесены, так как представляют опасность для местных жителей. Об этом сообщили 18 мая представители окружной прокуратуры.

«Установлено, что на территории сел Кутопъюган и Ныда расположено два расселенных и не снесенных аварийных многоквартирных дома, что создает угрозу жизни и здоровью местных жителей», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО со ссылкой на Надымскую городскую прокуратуру.

В суде, куда обратились представители надзорного органа, бездействие местных чиновников признали незаконным. В настоящее время вынесено решение ограничить доступ к домам в течение месяца и снести их не позднее 1 сентября 2022 года.

Ранее URA.RU сообщало, власти Надымского района отчитались перед губернатором Дмитрием Артюховым о расселении всех аварийных домов и сносе 49 из них. Всего в результате реализации жилищных программ в 2021 году жилищные условия улучшили 518 семей из Надымского района.

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Два многоквартирных дома в селах Кутопъюган и Ныда Надымского района ЯНАО должны быть снесены, так как представляют опасность для местных жителей. Об этом сообщили 18 мая представители окружной прокуратуры. «Установлено, что на территории сел Кутопъюган и Ныда расположено два расселенных и не снесенных аварийных многоквартирных дома, что создает угрозу жизни и здоровью местных жителей», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО со ссылкой на Надымскую городскую прокуратуру. В суде, куда обратились представители надзорного органа, бездействие местных чиновников признали незаконным. В настоящее время вынесено решение ограничить доступ к домам в течение месяца и снести их не позднее 1 сентября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, власти Надымского района отчитались перед губернатором Дмитрием Артюховым о расселении всех аварийных домов и сносе 49 из них. Всего в результате реализации жилищных программ в 2021 году жилищные условия улучшили 518 семей из Надымского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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