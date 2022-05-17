В ЯНАО нашли опасные для людей многоквартирники

18 мая 2022 в 11:56 Размер текста - 17 +

Расселенные дома представляют угрозу местным жителям Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Два многоквартирных дома в селах Кутопъюган и Ныда Надымского района ЯНАО должны быть снесены, так как представляют опасность для местных жителей. Об этом сообщили 18 мая представители окружной прокуратуры. «Установлено, что на территории сел Кутопъюган и Ныда расположено два расселенных и не снесенных аварийных многоквартирных дома, что создает угрозу жизни и здоровью местных жителей», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО со ссылкой на Надымскую городскую прокуратуру. В суде, куда обратились представители надзорного органа, бездействие местных чиновников признали незаконным. В настоящее время вынесено решение ограничить доступ к домам в течение месяца и снести их не позднее 1 сентября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, власти Надымского района отчитались перед губернатором Дмитрием Артюховым о расселении всех аварийных домов и сносе 49 из них. Всего в результате реализации жилищных программ в 2021 году жилищные условия улучшили 518 семей из Надымского района.

Два многоквартирных дома в селах Кутопъюган и Ныда Надымского района ЯНАО должны быть снесены, так как представляют опасность для местных жителей. Об этом сообщили 18 мая представители окружной прокуратуры. «Установлено, что на территории сел Кутопъюган и Ныда расположено два расселенных и не снесенных аварийных многоквартирных дома, что создает угрозу жизни и здоровью местных жителей», — сообщается на сайте прокуратуры ЯНАО со ссылкой на Надымскую городскую прокуратуру. В суде, куда обратились представители надзорного органа, бездействие местных чиновников признали незаконным. В настоящее время вынесено решение ограничить доступ к домам в течение месяца и снести их не позднее 1 сентября 2022 года. Ранее URA.RU сообщало, власти Надымского района отчитались перед губернатором Дмитрием Артюховым о расселении всех аварийных домов и сносе 49 из них. Всего в результате реализации жилищных программ в 2021 году жилищные условия улучшили 518 семей из Надымского района.