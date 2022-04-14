Губернатору ЯНАО доложили о решении сверхзадачи в Надыме

В Надымском районе 201 семья переехала в новые квартиры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Надымском районе расселили все аварийные дома, а также снесли 49 зданий. Как сообщает пресс-служба правительства ЯНАО, об этом глава муниципалитета Дмитрий Жаромских доложил губернатору Дмитрию Артюхову на встрече.

«В Надыме расселены все аварийные дома. В 2021 году снесено 49 домов. В 2021 году 15 семей из сел Ныда, Нори, Кутопьюган получили 28 квартир в новостройках Надыма. Всего в результате реализации разных жилищных программ в 2021 году жилищные условия улучшили 518 семей, из которых 201 семья переехала в новые квартиры, 317 — получили социальные выплаты», — говорится в сообщении.

Также в Надыме был реализован проект реновации микрорайона. Были обновлены фасады 10 жилых домов, отремонтированы подъезды, произведен капитальный ремонт проезжей части и тротуаров. Помимо этого, в Надымском районе было отремонтировано 15 участков дорог и восстановлен рост объемов промышленного производства.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО за три месяца более чем на треть выполнили план по жилищному строительству. Пять крупных микрорайонов строятся в Салехарде, Новом Уренгое, Тарко-Сале, Губкинском и Тазовском районе.