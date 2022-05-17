Предприниматель из ХМАО передал триста пар обуви в Мариуполь

Предприниматель из Ханты-Мансийска передал обувь в качестве гуманитарной помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Владелец сети обувных магазинов из Ханты-Мансийска отдал 300 пар обуви в качестве гуманитарной помощи жителям Мариуполя. Об этом URA.RU рассказала куратор «Гуманитарного добровольческого корпуса» в Ханты-Мансийске Елена Тимофеева.

«На пункт сбора гуманитарной помощи расположенный по адресу Чехова 65 приехал предприниматель. Он привез около 300 пар обуви», — сказала Тимофеева.

В администрации Ханты-Мансийская корреспонденту агентства рассказали, что предприниматель — владелец сети магазинов обуви Lari Арарат Бабаджанян. Он передал пары мужской, женской, а также детской обуви. На момент публикации получить комментарий предпринимателя не удалось, редакция не располагает его номером телефона.

Ранее URA.RU писало, что из Ханты-Мансийска отправили 20 тонн гуманитарной помощи для ЛНР и ДНР. Жители города приносили продукты питания, медикаменты, детские игрушки и канцелярию.