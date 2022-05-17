Тюменские гувернантки заняли 9 место в рейтинге высокооплачиваемых вакансий Фото: Анна Майорова © URA.RU

В российский топ вакансий по размеру зарплат за май вошли тюменские гувернантки. Информация об этом представлена на сайте HeadHunter. Гувернанткам предлагают зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц.

«Вакансии в регионах России (без учета Москвы и Подмосковья) с традиционным форматом работы. Девятое место в топе: гувернантка\гувернер с зарплатой от 150 до 300 тысяч рублей на руки», — указано на платформе.

Самая высокая зарплата предлагается директору по продажам в Самаре. До вычета налогов она составляет более 300 тысяч рублей. Также до вычета налогов в Ярославле может заработать от 230 до 350 тысяч рублей ведущий программист С++. От 200 тысяч рублей на руки предлагают получать директору торгового дома в Нижнем Новгороде и водителю на собственном грузовике в Рубцовске.

Врачу стоматологу-ортопеду в Санкт-Петербурге обещают зарплату от 200 тысяч в месяц до вычета налогов. Такую же зарплату в Невинномысске предлагают главному инженеру производства. Механик по буровым и горным работам может зарабатывать от 180 тысяч рублей за месяц в Якутии.

В ЯНАО от 170 тысяч рублей в месяц предлагают машинисту вибропогружателя пятого разряда. А кузовщику на СТО в Пушкине обещают от 100 до 200 тысяч рублей до вычета налогов.

Ранее URA.RU писало о том, что гувернантки из Тюмени вошли в рейтинг самых высокооплачиваемых профессий региона за 2022 года. Их средняя зарплата в месяц составила 210 тысяч рублей.