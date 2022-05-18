В ЛДПР нашли замену Жириновскому в Госдуме

Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Умер Владимир Жириновский

Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий стал руководителем фракции ЛДПР в Государственный думе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале партии.

«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — говорится в сообщении ЛДПР. Слуцкий уже отреагировал на свое назначение и поблагодарил коллег за доверие.

Предыдущий руководитель фракции Владимир Жириновский умер 6 апреля после затяжной болезни. После смерти политика Слуцкий временно занял пост руководителя партии.