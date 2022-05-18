В ЛДПР нашли замену Жириновскому в Госдуме

Леонид Слуцкий возглавил фракцию ЛДПР в Госдуме
новость из сюжетаУмер Владимир Жириновский
Глава комитета Госдумы РФ по международным делам Леонид Слуцкий стал руководителем фракции ЛДПР в Государственный думе. Об этом сообщается в официальном telegram-канале партии.
«Депутаты ЛДПР в Госдуме большинством голосов избрали постоянным руководителем фракции Леонида Слуцкого», — говорится в сообщении ЛДПР. Слуцкий уже отреагировал на свое назначение и поблагодарил коллег за доверие.
Предыдущий руководитель фракции Владимир Жириновский умер 6 апреля после затяжной болезни. После смерти политика Слуцкий временно занял пост руководителя партии.
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