Курганским погорельцам предложили найти спонсора

В Курганской области сгорел дом многодетной матери Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мать пятерых детей потеряла дом в результате пожара, произошедшего в деревне Куликово Щучанского района Курганской области. На просьбу о помощи представитель районной администрации предложил семье найти богатого спонсора для восстановления жилья. Об этом URA.RU рассказала сама пострадавшая Людмила Радаева.

«Дом загорелся вечером 10 мая, пожарные ехали 50 минут, за это время вся крыша сгорела, детские вещи испорчены. На следующий день замглавы района Владимир Пономарев сказал, что мы можем рассчитывать только на 10 тысяч рублей, если соберем весь пакет документов, и лучше мне найти богатого спонсора», — сообщила URA.RU Радаева.

В пресс-службе прокуратуры Курганской области 18 мая URA.RU пояснили, что ситуацию взяли на контроль, чтобы пострадавшая получила все положенные выплаты. После начала проверки, по словам Радаевой, Пономарев предложил семье переехать к нему в трехкомнатную квартиру, а также отметил, что его прошлые слова не так поняли.

И.о. первого замглавы Щучанского района Пономарев пояснил URA.RU, что вопрос улажен, женщине разъяснили, как собрать документы для назначения выплат. Заявление по закону могут рассматривать в течение месяца. На сегодняшний день Радаева ждет комиссию по оценке сгоревшего жилья. Вместе с детьми женщину временно приютили друзья семьи.

Раннее URA.RU писало, что на территории Курганской области сохраняется высокая пожарная опасность. В начале мая лесные пожары в регионе были самыми крупными в России. На помощь в тушение пожаров в область направили представителей федерального учреждения «Авиалесоохарны» из разных регионов.