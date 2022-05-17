Игорь Рыбаков предлагает бизнесу мониторить цены и занимать новые ниши Фото: Илья Московец © URA.RU

Челябинский миллиардер Игорь Рыбаков призвал россиян запасаться шпротами. Как сообщил Рыбаков в социальных сетях, из-за санкций импортные поставщики взвинтили цены на жесть, из которой изготавливают консервные банки.

«Материал „жестянку“ в основном возят из Китая, хотя раньше у России было несколько импортеров и сейчас жесть происходит. Консервы на 28% подорожали и в Рыбсоюзе утверждают, что это не последнее подорожание. Я коробку консервов купил, шпроты», — заявил Рыбаков в видео на своем YouTube канале.

Миллиардер отметил, что на самом деле активно дорожает все, что у нас в стране не производили. В новых экономических условиях привозить подобные товары обходными путями стало дороже.

«Рост цен поможет выяснить, как много всего можно делать в России, а мы этого не делаем. Наблюдайте, какие товары дорожают и берите это как идею для своего предпринимательского начинания или бизнеса», — советует Рыбаков.

Челябинский миллиардер является сооснователем корпорации «Технониколь», это крупнейший российский производитель кровельных материалов. В 2015 году Рыбаков отошел от управления корпорацией и основал несколько фондов. По итогам 2021 года Рыбаков заработал 2 млд долларов. В 2022 году его состояние снизилось до 1 млрд 100 млн долларов. Он занимает 88 место в рейтинге Forbes среди российских миллиардеров.

Ранее предпрениматель раскритиковал идею Илона Маска модернизировать Twitter (запрещена и заблокирована на территории РФ) после ее приобретения. По словам Рыбакова, модернизация приложения призвана отслеживать каждого зарегистрированного пользователя.