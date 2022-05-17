В ЯНАО открыты новые запасы нефти

18 мая 2022 в 14:11 Размер текста - 17 +

Объемы нового пласта оценивают более, чем в 1 млн тонн Фото: Максим Егоров © URA.RU На территории Средне-Итурского месторождения в ЯНАО обнаружен новый нефтряной пласт. Залежь удалось найти в процессе доизучения «зрелого фонда», сообщается на сайте правительства региона. «Геологам удалось обнаружить залежь после детального анализа ранее полученных данных сейсморазведки. На месторождении планируется пробурить еще шесть скважин. Начальные извлекаемые запасы оцениваются в 1 млн тонн», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. В ближайшее время нефтяники проведут дополнительные исследования на других «зрелых» активах: Карамовском и Холмогорском — там также есть потенциал к открытию новых залежей под действующим фондом скважин. По словам гендиректора компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Алексея Огородова, потенциал месторождений поздней стадии разработки далеко не исчерпан. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО «НОВАТЭК» начал добычу газа на Ево-Яхинском блоке месторождений. Оно будет приносить более 4 млрд кубометров газа в год.

На территории Средне-Итурского месторождения в ЯНАО обнаружен новый нефтряной пласт. Залежь удалось найти в процессе доизучения «зрелого фонда», сообщается на сайте правительства региона. «Геологам удалось обнаружить залежь после детального анализа ранее полученных данных сейсморазведки. На месторождении планируется пробурить еще шесть скважин. Начальные извлекаемые запасы оцениваются в 1 млн тонн», — говорится в сообщении пресс-службы правительства. В ближайшее время нефтяники проведут дополнительные исследования на других «зрелых» активах: Карамовском и Холмогорском — там также есть потенциал к открытию новых залежей под действующим фондом скважин. По словам гендиректора компании «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» Алексея Огородова, потенциал месторождений поздней стадии разработки далеко не исчерпан. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО «НОВАТЭК» начал добычу газа на Ево-Яхинском блоке месторождений. Оно будет приносить более 4 млрд кубометров газа в год.