Челябинский депутат заявил о бесполезности Европейского суда

18 мая 2022 в 13:18 Размер текста - 17 +

Дмитрий Вяткин назвал ЕСПЧ органом политического давления на Россию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрий Вяткин заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) изжил себя. В социальных сетях Вяткин назвал ведомство органом политического давления на Россию. «Европейский суд по правам человека давно себя изжил. Под эгидой борьбы за права человека, под вывеской ЕСПЧ Запад защищал права только своих ставленников и подопечных, так называемых „борцов с режимом“», — написал Вяткин в своем telegram-канале. Депутат добавил, что Европейский суд на протяжении многих лет своей деятельностью оказывал на Россию политическое давление. Весь Совет Европы, по словам Вяткина, это орган политического давления. Законопроект о выходе РФ из Совета Европы 16 мая внесла в Госдуму партия «Единая Россия». Согласно новому закону, постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта этого года, не будут подлежать исполнению в России.

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Дмитрий Вяткин заявил, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) изжил себя. В социальных сетях Вяткин назвал ведомство органом политического давления на Россию. «Европейский суд по правам человека давно себя изжил. Под эгидой борьбы за права человека, под вывеской ЕСПЧ Запад защищал права только своих ставленников и подопечных, так называемых „борцов с режимом“», — написал Вяткин в своем telegram-канале. Депутат добавил, что Европейский суд на протяжении многих лет своей деятельностью оказывал на Россию политическое давление. Весь Совет Европы, по словам Вяткина, это орган политического давления. Законопроект о выходе РФ из Совета Европы 16 мая внесла в Госдуму партия «Единая Россия». Согласно новому закону, постановления Европейского суда по правам человека, вынесенные после 16 марта этого года, не будут подлежать исполнению в России.