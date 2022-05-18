Силуанов: в России создали аналог Visa и MasterCard

Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения, считает Антон Силуанов
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В России создали альтернативу платежным системами Visa и Mastercard. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.
«России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard. Однако Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения», — передает ТАСС слова Силуанова.
Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Международная платежная система SWIFT также прекратила сотрудничество с крупнейшими российскими банками.
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