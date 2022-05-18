Силуанов: в России создали аналог Visa и MasterCard

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ПМЭФ-2021. Первый день, Орешкин, Решетников, Набиуллина и Силуанов. Санкт-Петербург, силуанов антон
Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения, считает Антон Силуанов Фото:
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В России создали альтернативу платежным системами Visa и Mastercard. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

«России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard. Однако Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения», — передает ТАСС слова Силуанова.

Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Международная платежная система SWIFT также прекратила сотрудничество с крупнейшими российскими банками.

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В России создали альтернативу платежным системами Visa и Mastercard. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard. Однако Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения», — передает ТАСС слова Силуанова. Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Международная платежная система SWIFT также прекратила сотрудничество с крупнейшими российскими банками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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