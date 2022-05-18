Силуанов: в России создали аналог Visa и MasterCard

18 мая 2022 в 13:43 Размер текста - 17 +

Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения, считает Антон Силуанов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России создали альтернативу платежным системами Visa и Mastercard. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard. Однако Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения», — передает ТАСС слова Силуанова. Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Международная платежная система SWIFT также прекратила сотрудничество с крупнейшими российскими банками.

В России создали альтернативу платежным системами Visa и Mastercard. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов. «России удалось создать альтернативу системам Visa и Mastercard. Однако Россия не сможет быстро преодолеть введенные технологические ограничения», — передает ТАСС слова Силуанова. Visa и Mastercard перестали сотрудничать с российскими банками после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида со стороны националистов. Международная платежная система SWIFT также прекратила сотрудничество с крупнейшими российскими банками.