«Газпром» спишет долги за газ лично с директора пермской фирмы

18 мая 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Директор теплоснабжающей компании заплатит по долгам из своего кармана Фото: Денис Моргунов © URA.RU АО «Газпром межрегионгаз Пермь» обязал директора теплоснабжающей организации ООО «АЭС» в Кунгуре Пермского края за свой счет оплатить долги за поставленный компании газ в размере 14,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Пермь» на сайте компании, это решение принято судом в рамках процедуры банкротства организации. «Суд заключил, что действие или бездействие руководителя компании послужили причиной возникновения у предприятий кризисной финансовой ситуации и привели его к банкротству. Поэтому ответчик должен нести ответственность за непогашенные обязательства», — отмечает пресс-служба. По данным «Коммерсант-Прикамье» речь, идет о Рауле Гарапшине. Если он не заплатит добровольно, приставы арестуют его счета и имущество, отмечают в пресс-службе. Гарапшин стал восьмым руководителем, который привлечен пермским «Газпромом» к субсидиарной ответственности за долги перед компанией. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром межрегионгаз Пермь» планирует взыскать 36 млн рублей с находящегося в краевой собственности «Пермского свинокомплекса». Компания потребовала включить ее в реестр кредиторов предприятия, которое находится в процедуре банкротства.

АО «Газпром межрегионгаз Пермь» обязал директора теплоснабжающей организации ООО «АЭС» в Кунгуре Пермского края за свой счет оплатить долги за поставленный компании газ в размере 14,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Пермь» на сайте компании, это решение принято судом в рамках процедуры банкротства организации. «Суд заключил, что действие или бездействие руководителя компании послужили причиной возникновения у предприятий кризисной финансовой ситуации и привели его к банкротству. Поэтому ответчик должен нести ответственность за непогашенные обязательства», — отмечает пресс-служба. По данным «Коммерсант-Прикамье» речь, идет о Рауле Гарапшине. Если он не заплатит добровольно, приставы арестуют его счета и имущество, отмечают в пресс-службе. Гарапшин стал восьмым руководителем, который привлечен пермским «Газпромом» к субсидиарной ответственности за долги перед компанией. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром межрегионгаз Пермь» планирует взыскать 36 млн рублей с находящегося в краевой собственности «Пермского свинокомплекса». Компания потребовала включить ее в реестр кредиторов предприятия, которое находится в процедуре банкротства.