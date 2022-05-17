17 мая 2022

«Газпром» спишет долги за газ лично с директора пермской фирмы

© Служба новостей «URA.RU»
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Директор теплоснабжающей компании заплатит по долгам из своего кармана Фото:

АО «Газпром межрегионгаз Пермь» обязал директора теплоснабжающей организации ООО «АЭС» в Кунгуре Пермского края за свой счет оплатить долги за поставленный компании газ в размере 14,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Пермь» на сайте компании, это решение принято судом в рамках процедуры банкротства организации.

«Суд заключил, что действие или бездействие руководителя компании послужили причиной возникновения у предприятий кризисной финансовой ситуации и привели его к банкротству. Поэтому ответчик должен нести ответственность за непогашенные обязательства», — отмечает пресс-служба.

По данным «Коммерсант-Прикамье» речь, идет о Рауле Гарапшине. Если он не заплатит добровольно, приставы арестуют его счета и имущество, отмечают в пресс-службе. Гарапшин стал восьмым руководителем, который привлечен пермским «Газпромом» к субсидиарной ответственности за долги перед компанией.

Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром межрегионгаз Пермь» планирует взыскать 36 млн рублей с находящегося в краевой собственности «Пермского свинокомплекса». Компания потребовала включить ее в реестр кредиторов предприятия, которое находится в процедуре банкротства.

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АО «Газпром межрегионгаз Пермь» обязал директора теплоснабжающей организации ООО «АЭС» в Кунгуре Пермского края за свой счет оплатить долги за поставленный компании газ в размере 14,6 млн рублей. Как сообщает пресс-служба «Газпром межрегионгаз Пермь» на сайте компании, это решение принято судом в рамках процедуры банкротства организации. «Суд заключил, что действие или бездействие руководителя компании послужили причиной возникновения у предприятий кризисной финансовой ситуации и привели его к банкротству. Поэтому ответчик должен нести ответственность за непогашенные обязательства», — отмечает пресс-служба. По данным «Коммерсант-Прикамье» речь, идет о Рауле Гарапшине. Если он не заплатит добровольно, приставы арестуют его счета и имущество, отмечают в пресс-службе. Гарапшин стал восьмым руководителем, который привлечен пермским «Газпромом» к субсидиарной ответственности за долги перед компанией. Ранее URA.RU сообщало, что «Газпром межрегионгаз Пермь» планирует взыскать 36 млн рублей с находящегося в краевой собственности «Пермского свинокомплекса». Компания потребовала включить ее в реестр кредиторов предприятия, которое находится в процедуре банкротства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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