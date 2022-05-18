Врачи научили свердловчан, что делать при укусе змеи

Не все змеи в свердловских лесах смертельно опасны Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Увидев змею, уступить ей дорогу, а в случае укуса — срочно ехать в больницу. Специалисты-токсикологи Свердловского областного центра острых отравлений рассказали URA.RU, как вести себя при встрече с рептилиями.

«В отличие от расхожих мнений не надо накладывать никаких жгутов, высасывать яд и делать прочую чушь. Надо срочно ехать в больницу: чем раньше, тем лучше», — категорически заявил врач-токсиколог отделения реанимации, не пожелавший назвать свое имя.

Он припомнил случай из своей 15-летней практики, который закончился летальным исходом из-за несвоевременного обращения в больницу. «Мужчина выпивал с друзьями, увидел проползающую гадюку, решил ее поймать, она его укусила. Он подумал, пошел ловить ее снова — она укусила его во вторую руку. Потом он вооружился палкой, убил эту гадюку, продолжил пить и лишь на следующий день отправился в больницу. Спасти пациента не удалось, он умер», — рассказал врач.

По словам медика, в уральских лесах обитают три вида змей. Единственная ядовитая из них — гадюка: маленькая змея черного, иногда серого цвета. Уж считается безвредным, его отличают по характерным желтым или оранжевым пятнам за глазами. Третий вид змей — медянка, которая по виду схожа с гадюкой, но является совершенно безвредной.

«Если человека укусит гадюка — он получит инъекцию гемолитического яда. Если укусит уж или медянка — будет максимум местная инфекция, потому что у них грязные зубы. Но с перепугу отличить гадюку от негадюки сложно, поэтому надо ехать в травмпункт. Если в течение часа в месте укуса не нарастет значимый отек — значит, это была не гадюка», — объяснил специалист.

Он посоветовал свердловчанам, гуляя по лесу палкой раздвигать траву перед собой. «Если увидите змею — просто дайте ей проползти. Поверьте, гадюка боится вас больше, чем вы ее», — рекомендовал врач.

Ранее URA.RU сообщало о свердловской туристке, которую укусила гадюка. Она попала в больницу с сильным отеком и болями.