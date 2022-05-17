На свердловскую туристку напала смертельно опасная змея

18 мая 2022 в 12:01 Размер текста - 17 +

С наступлением тепла змеи становятся активнее (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Свердловской области появилась первая пострадавшая от нападения гадюки. Рептилия укусила туристку во время похода, после чего женщина попала в больницу, рассказал URA.RU заведующий Городским токсикологическим центром в Екатеринбурге Вячеслав Устюжанин. «На скорой помощи привезли 28-летнюю женщину, туристку, ее во время похода укусила гадюка. Пациентка была госпитализирована: у нее снизилось давление, развился сильный отек конечностей, был выраженный болевой синдром», — рассказал Вячеслав Устюжанин. Врач-токсиколог пояснил, что это пока единственная пациентка, попавшая на больничную койку после укуса змеи. «Возможно, кто-то просто не обращался за медицинской помощью. Если установится жаркая погода, пострадавших может появиться намного больше — 10-15 человек в неделю», — добавил доктор. О том, что на Урале проснулись змеи, URA.RU сообщало в апреле. В Тюменской области гадюка напала на подростка, которого экстренно госпитализировали.

В Свердловской области появилась первая пострадавшая от нападения гадюки. Рептилия укусила туристку во время похода, после чего женщина попала в больницу, рассказал URA.RU заведующий Городским токсикологическим центром в Екатеринбурге Вячеслав Устюжанин. «На скорой помощи привезли 28-летнюю женщину, туристку, ее во время похода укусила гадюка. Пациентка была госпитализирована: у нее снизилось давление, развился сильный отек конечностей, был выраженный болевой синдром», — рассказал Вячеслав Устюжанин. Врач-токсиколог пояснил, что это пока единственная пациентка, попавшая на больничную койку после укуса змеи. «Возможно, кто-то просто не обращался за медицинской помощью. Если установится жаркая погода, пострадавших может появиться намного больше — 10-15 человек в неделю», — добавил доктор. О том, что на Урале проснулись змеи, URA.RU сообщало в апреле. В Тюменской области гадюка напала на подростка, которого экстренно госпитализировали.