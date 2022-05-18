Госдума впервые согласовала повышение пенсий работающим

18 мая 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Комитет Госдумы предложил реализовать проект уже в июле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил думскому Совету одобрить законопроект об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров и приступить к его реализации уже в июле. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте законодательного органа. Согласно документу, профильный Комитет предложил Совету Госдумы включить закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в примерную программу законодательной работы на июль 2022 года. Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на ликвидацию дискриминации работающих пенсионеров. Авторы предложили с 1 июля 2022 года выплачивать работающим пенсионерам такой же размер пенсий, на какой они могут рассчитывать, будучи неработающими. Ранее правительство РФ представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Позже в Кремле подтвердили злободневность запроса, отметив, что вопрос индексации пенсий стоит на повестке дня главы государства. Помимо этого, россиян ждет ежегодная индексация пенсий. О датах ее проведения рассказала зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.

Комитет Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов предложил думскому Совету одобрить законопроект об индексации страховых пенсий работающих пенсионеров и приступить к его реализации уже в июле. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте законодательного органа. Согласно документу, профильный Комитет предложил Совету Госдумы включить закон «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых пенсиях» в примерную программу законодательной работы на июль 2022 года. Как отмечается в пояснительной записке, проект направлен на ликвидацию дискриминации работающих пенсионеров. Авторы предложили с 1 июля 2022 года выплачивать работающим пенсионерам такой же размер пенсий, на какой они могут рассчитывать, будучи неработающими. Ранее правительство РФ представило президенту страны Владимиру Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Позже в Кремле подтвердили злободневность запроса, отметив, что вопрос индексации пенсий стоит на повестке дня главы государства. Помимо этого, россиян ждет ежегодная индексация пенсий. О датах ее проведения рассказала зампредседателя Комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова.