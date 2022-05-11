Кремль: Путин планирует заняться индексацией пенсий россиян

11 мая 2022 в 15:55 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не будет обсуждать индексацию пенсий на экономическом совещании Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вопрос индексации пенсий стоит на повестке дня президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Это не является темой этого совещания. Хотя этот вопрос стоит на повестке дня президента. Но параметры еще предстоит определить», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос о предстоящем экономическом совещании. Экономическое совещание Путина пройдет 12 мая. Планировалось, что его проведут 10 мая, но мероприятие перенесли из-за обсуждения ситуации с пожарами в российских регионах. Некоторым российским пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 июня. Это коснется тех, кто уволился с работы в феврале. С 1 апреля социальные пенсии подняли на 8,6%, передает РАПСИ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что правительство РФ представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Вопрос индексации пенсий стоит на повестке дня президента РФ Владимира Путина. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Это не является темой этого совещания. Хотя этот вопрос стоит на повестке дня президента. Но параметры еще предстоит определить», — заявил Песков во время общения с журналистами, передает корреспондент URA.RU. Так Песков ответил на вопрос о предстоящем экономическом совещании. Экономическое совещание Путина пройдет 12 мая. Планировалось, что его проведут 10 мая, но мероприятие перенесли из-за обсуждения ситуации с пожарами в российских регионах. Некоторым российским пенсионерам проиндексируют пенсии с 1 июня. Это коснется тех, кто уволился с работы в феврале. С 1 апреля социальные пенсии подняли на 8,6%, передает РАПСИ. Глава Минтруда РФ Антон Котяков сообщал, что правительство РФ представило Путину предложения о дополнительной индексации пенсий, МРОТ и социальных пособий.