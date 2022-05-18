Экс-министр труда призвал изменить систему оплаты труда в России

18 мая 2022 в 15:23 Размер текста - 17 +

Сергей Калашников считает, что нужно увеличивать зарплаты, а не пенсии Фото: Денис Моргунов © URA.RU В России нужно ввести гарантированную минимальную почасовую оплату труда, это позволит повысить пенсии. С таким заявлением выступил бывший министр труда Сергей Калашников. «В России лучше увеличивать зарплаты, чем поднимать пенсии. Увеличение зарплаты — это автоматически ключ и к повышению пенсии, и к повышению качества жизни людей. Нужна всего одна мера — надо переходить на гарантированную минимальную почасовую оплату», — сказал Калашников в разговоре с «Национальной службой новостей». По его словам, эта мера вызовет рост производительности. Калашников также призвал ориентироваться на среднюю зарплату, а не на минимальную. Средняя зарплата в России в прошлом году составила 56 280 рублей, по данным Росстата. В России в четырех сферах сотрудники получают вдвое больше, чем в среднем по стране. В их числе работники, которые задействованы в добыче нефти и природного газа, деятельности воздушного и космического транспорта, а также финансовой и страховой деятельности, производству табачных изделий. С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличили до 13 890 рублей. Ранее Госдума согласовала повышение страховых пенсий работающим гражданам.

В России нужно ввести гарантированную минимальную почасовую оплату труда, это позволит повысить пенсии. С таким заявлением выступил бывший министр труда Сергей Калашников. «В России лучше увеличивать зарплаты, чем поднимать пенсии. Увеличение зарплаты — это автоматически ключ и к повышению пенсии, и к повышению качества жизни людей. Нужна всего одна мера — надо переходить на гарантированную минимальную почасовую оплату», — сказал Калашников в разговоре с «Национальной службой новостей». По его словам, эта мера вызовет рост производительности. Калашников также призвал ориентироваться на среднюю зарплату, а не на минимальную. Средняя зарплата в России в прошлом году составила 56 280 рублей, по данным Росстата. В России в четырех сферах сотрудники получают вдвое больше, чем в среднем по стране. В их числе работники, которые задействованы в добыче нефти и природного газа, деятельности воздушного и космического транспорта, а также финансовой и страховой деятельности, производству табачных изделий. С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличили до 13 890 рублей. Ранее Госдума согласовала повышение страховых пенсий работающим гражданам.