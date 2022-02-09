09 февраля 2022
08 февраля 2022

В четырех сферах зарплаты вдвое выше, чем в среднем по России. Список от Росстата

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Деньги, валюта. Челябинск, банк, зарплата, наличка, бухгалтерия, бюджет, выкуп, финансы, деньги, наличные, взятка, купюры, откат, коробка денег, сбережения, банкир, обналичка, обнальщик
Самая большая зарплата у тех, кто добывает нефть и природный газ в России Фото:

Представители четырех сфер экономической деятельности в России получают зарплату вдове выше, чем среднее жалование по стране. Об этом сообщается в отчете Росстата за январь—ноябрь 2021 года.

По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата в России за 11 месяцев 2021 года составила 54 588 рублей. При этом лишь в четырех сферах деятельности усредненное жалование превышает эту сумму в два раза. Среди них — добыча нефти и природного газа (146 986 рублей, больше в 2,7 раза больше), деятельность воздушного и космического транспорта (128 925 рублей, больше в 2,4 раза), также финансовая и страховая деятельность (116 900 рублей, в 2,1 раза), а также производство табачных изделий (114 850 рублей, больше в 2,1 раза).

В этом же отчете сообщается, что реальные доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1%. Такая цифра стала максимумом с 2013 года, когда этот показатель составлял 4%.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители четырех сфер экономической деятельности в России получают зарплату вдове выше, чем среднее жалование по стране. Об этом сообщается в отчете Росстата за январь—ноябрь 2021 года. По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата в России за 11 месяцев 2021 года составила 54 588 рублей. При этом лишь в четырех сферах деятельности усредненное жалование превышает эту сумму в два раза. Среди них — добыча нефти и природного газа (146 986 рублей, больше в 2,7 раза больше), деятельность воздушного и космического транспорта (128 925 рублей, больше в 2,4 раза), также финансовая и страховая деятельность (116 900 рублей, в 2,1 раза), а также производство табачных изделий (114 850 рублей, больше в 2,1 раза). В этом же отчете сообщается, что реальные доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1%. Такая цифра стала максимумом с 2013 года, когда этот показатель составлял 4%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...