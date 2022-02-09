В четырех сферах зарплаты вдвое выше, чем в среднем по России. Список от Росстата

10 февраля 2022 в 15:35 Размер текста - 17 +

Самая большая зарплата у тех, кто добывает нефть и природный газ в России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Представители четырех сфер экономической деятельности в России получают зарплату вдове выше, чем среднее жалование по стране. Об этом сообщается в отчете Росстата за январь—ноябрь 2021 года. По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата в России за 11 месяцев 2021 года составила 54 588 рублей. При этом лишь в четырех сферах деятельности усредненное жалование превышает эту сумму в два раза. Среди них — добыча нефти и природного газа (146 986 рублей, больше в 2,7 раза больше), деятельность воздушного и космического транспорта (128 925 рублей, больше в 2,4 раза), также финансовая и страховая деятельность (116 900 рублей, в 2,1 раза), а также производство табачных изделий (114 850 рублей, больше в 2,1 раза). В этом же отчете сообщается, что реальные доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1%. Такая цифра стала максимумом с 2013 года, когда этот показатель составлял 4%. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Представители четырех сфер экономической деятельности в России получают зарплату вдове выше, чем среднее жалование по стране. Об этом сообщается в отчете Росстата за январь—ноябрь 2021 года. По данным Федеральной службы государственной статистики, средняя зарплата в России за 11 месяцев 2021 года составила 54 588 рублей. При этом лишь в четырех сферах деятельности усредненное жалование превышает эту сумму в два раза. Среди них — добыча нефти и природного газа (146 986 рублей, больше в 2,7 раза больше), деятельность воздушного и космического транспорта (128 925 рублей, больше в 2,4 раза), также финансовая и страховая деятельность (116 900 рублей, в 2,1 раза), а также производство табачных изделий (114 850 рублей, больше в 2,1 раза). В этом же отчете сообщается, что реальные доходы россиян в 2021 году выросли на 3,1%. Такая цифра стала максимумом с 2013 года, когда этот показатель составлял 4%.