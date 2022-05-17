17 мая 2022

Глава Росмолодежи рассказала о роли губернатора ЯНАО в Госсовете

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Открытие спортивного комплекса
Дмитрий Артюхов перезапускает молодежную политику совместно с Росмолодежью Фото:

Совместно с комиссией Госсовета по молодежной политике, которую возглавляет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхова, Росмолодежь перезапустила молодежную политику. Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в интервью.

«Мы перезагрузили деятельность комиссии Госсовета по молодежной политике: ее возглавил с прошлого года Дмитрий Артюхов — это самый молодой губернатор в нашей стране, который как никто понимает, что такое молодежная аудитория. В комиссию вошли профильные заместители федеральных ведомств, которые отвечают за работу с молодежью, вице-президенты крупнейших компаний, представители университетов. У нас есть площадка для объединения усилий, и благодаря ей мы сближаемся регионами», — сообщила Разуваева.

Также она отметила в своем интервью другие успехи Ямала в сфере развития молодежной политики. Она обратила внимание на то, что в Салехарде в прошлом году открылась арт-резиденция «Полярис». Кроме того, она сообщила, что в регионе поднялась зарплата для работников в молодежной сфере.

Губернатор ЯНАО возглавил комиссию Госсовета в ноябре 2021 года. В апреле этого года в округе прошло первое заседание состава комиссии.

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Совместно с комиссией Госсовета по молодежной политике, которую возглавляет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхова, Росмолодежь перезапустила молодежную политику. Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в интервью. «Мы перезагрузили деятельность комиссии Госсовета по молодежной политике: ее возглавил с прошлого года Дмитрий Артюхов — это самый молодой губернатор в нашей стране, который как никто понимает, что такое молодежная аудитория. В комиссию вошли профильные заместители федеральных ведомств, которые отвечают за работу с молодежью, вице-президенты крупнейших компаний, представители университетов. У нас есть площадка для объединения усилий, и благодаря ей мы сближаемся регионами», — сообщила Разуваева. Также она отметила в своем интервью другие успехи Ямала в сфере развития молодежной политики. Она обратила внимание на то, что в Салехарде в прошлом году открылась арт-резиденция «Полярис». Кроме того, она сообщила, что в регионе поднялась зарплата для работников в молодежной сфере. Губернатор ЯНАО возглавил комиссию Госсовета в ноябре 2021 года. В апреле этого года в округе прошло первое заседание состава комиссии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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