Глава Росмолодежи рассказала о роли губернатора ЯНАО в Госсовете

18 мая 2022 в 15:22 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов перезапускает молодежную политику совместно с Росмолодежью Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Совместно с комиссией Госсовета по молодежной политике, которую возглавляет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхова, Росмолодежь перезапустила молодежную политику. Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в интервью. «Мы перезагрузили деятельность комиссии Госсовета по молодежной политике: ее возглавил с прошлого года Дмитрий Артюхов — это самый молодой губернатор в нашей стране, который как никто понимает, что такое молодежная аудитория. В комиссию вошли профильные заместители федеральных ведомств, которые отвечают за работу с молодежью, вице-президенты крупнейших компаний, представители университетов. У нас есть площадка для объединения усилий, и благодаря ей мы сближаемся регионами», — сообщила Разуваева. Также она отметила в своем интервью другие успехи Ямала в сфере развития молодежной политики. Она обратила внимание на то, что в Салехарде в прошлом году открылась арт-резиденция «Полярис». Кроме того, она сообщила, что в регионе поднялась зарплата для работников в молодежной сфере. Губернатор ЯНАО возглавил комиссию Госсовета в ноябре 2021 года. В апреле этого года в округе прошло первое заседание состава комиссии.

Совместно с комиссией Госсовета по молодежной политике, которую возглавляет губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхова, Росмолодежь перезапустила молодежную политику. Об этом сообщила глава Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева в интервью. «Мы перезагрузили деятельность комиссии Госсовета по молодежной политике: ее возглавил с прошлого года Дмитрий Артюхов — это самый молодой губернатор в нашей стране, который как никто понимает, что такое молодежная аудитория. В комиссию вошли профильные заместители федеральных ведомств, которые отвечают за работу с молодежью, вице-президенты крупнейших компаний, представители университетов. У нас есть площадка для объединения усилий, и благодаря ей мы сближаемся регионами», — сообщила Разуваева. Также она отметила в своем интервью другие успехи Ямала в сфере развития молодежной политики. Она обратила внимание на то, что в Салехарде в прошлом году открылась арт-резиденция «Полярис». Кроме того, она сообщила, что в регионе поднялась зарплата для работников в молодежной сфере. Губернатор ЯНАО возглавил комиссию Госсовета в ноябре 2021 года. В апреле этого года в округе прошло первое заседание состава комиссии.