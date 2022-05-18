Российская «дочка» Google готовит собственное банкротство

18 мая 2022 в 15:20 Размер текста - 17 +

«Дочка» Google сообщила, что не в состоянии выплачивать зарплату и выходные пособия работникам Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российская «дочка» компании Google инициировала процедуру своего банкротства. Данные об этом опубликованы на сайте «Федресурс». В сообщении указано, что ООО «Гугл» «предвидит» невозможность исполнения денежных обязательств — в частности, компания не может выплачивать выходные пособия и заработную плату. «Настоящим ООО „Гугл“ в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона, действующего на основании устава (редакция от 24 июля 2015 года) и решения единственного участника Компании Google International LLC от 02 декабря 2019 года, обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)», — говорит «Федресурс». Сайт также указывает, что компания обладает имуществом в виде уставного капитала в размере 24,5 миллиона рублей. Ранее арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей. Причиной стал иск ООО «ГПМ Развлекательное телевиденье», которое требовало восстановить свой аккаунт на видеохостинге YouTube, передает RT. До этого «дочка» Google выплатила миллиард рублей телеканалу «Царьград». Деньги были получены в качестве неустойки по иску о восстановлении канала на YouTube. По словам основателя телеканала Константина Малофеева, полученные деньги будут направлены на поддержку спецоперации, которую проводит Россия на Украине.

Российская «дочка» компании Google инициировала процедуру своего банкротства. Данные об этом опубликованы на сайте «Федресурс». В сообщении указано, что ООО «Гугл» «предвидит» невозможность исполнения денежных обязательств — в частности, компания не может выплачивать выходные пособия и заработную плату. «Настоящим ООО „Гугл“ в лице генерального директора Дэвида Мунро Снэддона, действующего на основании устава (редакция от 24 июля 2015 года) и решения единственного участника Компании Google International LLC от 02 декабря 2019 года, обращается с уведомлением о намерении обратиться с заявлением о признании себя несостоятельным (банкротом)», — говорит «Федресурс». Сайт также указывает, что компания обладает имуществом в виде уставного капитала в размере 24,5 миллиона рублей. Ранее арбитражный суд Москвы наложил арест на имущество и счета ООО «Гугл» на сумму 500 миллионов рублей. Причиной стал иск ООО «ГПМ Развлекательное телевиденье», которое требовало восстановить свой аккаунт на видеохостинге YouTube, передает RT. До этого «дочка» Google выплатила миллиард рублей телеканалу «Царьград». Деньги были получены в качестве неустойки по иску о восстановлении канала на YouTube. По словам основателя телеканала Константина Малофеева, полученные деньги будут направлены на поддержку спецоперации, которую проводит Россия на Украине.