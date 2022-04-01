Google выплатил «Царьграду» миллиард рублей

01 апреля 2022 в 14:35 Размер текста - 17 +

Деньги получены в качестве неустойки по иску о восстановлении канала на YouTube Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Корпорация Google выплатила телеканалу «Царьград» один миллиард. Эти деньги получены в качестве неустойки по иску о восстановлении канала на YouTube. «Царьград» получил от компании «Гугл» первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube. Речь идет о сумме, которая находилась на счетах Google и была арестована по иску «Царьграда». Банковские счета ООО «Гугл» заблокированы судебными приставами во исполнение решения суда по требованию «Первого русского телеканала», — сообщает пресс-служба телеканала «Царьград». По словам основателя телеканала Константина Малофеева, полученные деньги будут направлены на поддержку спецоперации, которую проводит Россия на Украине. «Царьград» уже предупредил компанию Google, что будет продолжать взыскивать с них деньги по всему миру, в случае если корпорация продолжит игнорировать российское законодательство. 28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, заблокировала канал «Царьград-ТВ». В корпорации объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала Константин Малофеев находится под санкциями США. «Царьград» обратился с иском в суд. Дело в совокупности рассматривалось около 18 месяцев. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Корпорация Google выплатила телеканалу «Царьград» один миллиард. Эти деньги получены в качестве неустойки по иску о восстановлении канала на YouTube. «Царьград» получил от компании «Гугл» первый миллиард рублей неустойки за неисполнение решения суда о восстановлении аккаунта телеканала на YouTube. Речь идет о сумме, которая находилась на счетах Google и была арестована по иску «Царьграда». Банковские счета ООО «Гугл» заблокированы судебными приставами во исполнение решения суда по требованию «Первого русского телеканала», — сообщает пресс-служба телеканала «Царьград». По словам основателя телеканала Константина Малофеева, полученные деньги будут направлены на поддержку спецоперации, которую проводит Россия на Украине. «Царьград» уже предупредил компанию Google, что будет продолжать взыскивать с них деньги по всему миру, в случае если корпорация продолжит игнорировать российское законодательство. 28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, заблокировала канал «Царьград-ТВ». В корпорации объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала Константин Малофеев находится под санкциями США. «Царьград» обратился с иском в суд. Дело в совокупности рассматривалось около 18 месяцев. 24 февраля Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин отметил, что это вынужденный шаг, направленный на защиту мирных жителей Донбасса от геноцида. В Минобороны заявили, что российская армия наносит точечные ракетные удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ, не причиняя вреда мирным жителям. Обе стороны уже провели ряд переговоров, однако все они оказались безуспешными. Участники переговорной группы со стороны Украины ранее признали, что согласовывают каждый свой шаг с западными партнерами.